Все для захисту нафтових доходів Венесуели: Трамп оголосив про введення надзвичайного стану

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження надзвичайного стану в країні, щоб захистити доходи від продажу венесуельської нафти, що утримуються урядом США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Що передбачає указ Трампа?

Дональд Трамп прагне захистити активи від арешту або судового розгляду, а також гарантувати збереження цих коштів для просування зовнішньополітичних цілей США.

Він назвав це рішення критично важливим для національної безпеки та стабільності в регіоні.

Указом, зокрема, блокуються будь-які арешти й будь-які судові процедури щодо нафтових доходів Венесуели. Указ також забороняє будь-які перекази або операції з цими коштами, за винятком спеціально дозволених.

Водночас зазначається, що кошти є суверенною власністю Венесуели, яка перебуває під зберіганням США.

Контроль над венесуельською нафтою – близько 2,5 мільярда доларів – нині є ключовим елементом стратегії Білого дому в Західній півкулі та можливістю для американських компаній після захоплення Ніколаса Мадуро,

– додали в Axios.

Під час зустрічі з Трампом найбільші американські нафтові компанії не взяли на себе зобов'язань щодо швидких інвестицій у Південній Америці. Водночас високопосадовці раніше повідомили, що США планують керувати продажами венесуельської нафти та відповідними доходами "безстроково".

