Все для захисту нафтових доходів Венесуели: Трамп оголосив про введення надзвичайного стану
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження надзвичайного стану в країні, щоб захистити доходи від продажу венесуельської нафти, що утримуються урядом США.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Що передбачає указ Трампа?
Дональд Трамп прагне захистити активи від арешту або судового розгляду, а також гарантувати збереження цих коштів для просування зовнішньополітичних цілей США.
Він назвав це рішення критично важливим для національної безпеки та стабільності в регіоні.
Указом, зокрема, блокуються будь-які арешти й будь-які судові процедури щодо нафтових доходів Венесуели. Указ також забороняє будь-які перекази або операції з цими коштами, за винятком спеціально дозволених.
Водночас зазначається, що кошти є суверенною власністю Венесуели, яка перебуває під зберіганням США.
Контроль над венесуельською нафтою – близько 2,5 мільярда доларів – нині є ключовим елементом стратегії Білого дому в Західній півкулі та можливістю для американських компаній після захоплення Ніколаса Мадуро,
– додали в Axios.
Під час зустрічі з Трампом найбільші американські нафтові компанії не взяли на себе зобов'язань щодо швидких інвестицій у Південній Америці. Водночас високопосадовці раніше повідомили, що США планують керувати продажами венесуельської нафти та відповідними доходами "безстроково".
США готові зупиняти судна "тіньового флоту"
Сполучені Штати мають намір зупиняти судна "тіньового флоту", які транспортують венесуельську нафту, незалежно від того, де та коли вони перебувають.
Прессекретар Пентагону Шон Парнелл заявив, що за останні 24 години щонайменше сім нафтових танкерів змінили курс і розвернулися, щоб уникнути можливого перехоплення.
7 січня США захопили вже два нафтові танкери Marinera (Bella) та Sophia. Вони були пов'язані з Венесуелою та підозрювалися у перевезенні підсанкційної нафти.