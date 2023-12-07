Президент Венесуели оголосив про анексію регіону Гаяни та показав карту: до чого тут нафта

Ситуація навколо Венесуели та Гаяни продовжує набирати обертів. Особливо після однієї із публічних заяв президента Венесуели.

Нагадаємо, що 3 грудня 2023 року у Венесуелі провели вкрай суперечливий референдум про приєднання частини території сусідньої Гаяни. Національна виборча рада Венесуели повідомила, що цю ідею підтримали 10,5 мільйона людей з 20 мільйонів.

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Венесуела проти Гаяни

Нещодавно президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про створення 24 штату в країні й, таким чином, схвалив анексію регіону Есекібо, який є західною частиною Гаяни.

Це не вперше Венесуела висуває територіальні претензії до Гаяни щодо регіону Есекібо, який багатий на нафту та ліси. Ба більше, офіційний Каракас відхиляє рішення міжнародних арбітрів від 1899 року про встановлення існуючих кордонів між країнами. У США заявили, що Вашингтон готує план мирне вирішення територіальних суперечок між Венесуелою та Гаяною.

Усе заради нафти

Лідер Венесуели поставив підпис під "указом" про створення так званої "Вищої комісії з оборони Гаяни Есекібо та показав нову карту, яка включає анексовану територію. За його словами, на регіон чекають суттєві зміни:

Проведуть перепис населення, а всі його жителі отримають венесуельське громадянство;

Офіційний Каракас навіть планує спростити цю процедуру;

Ще один дуже важливий момент – ці заходи включають затвердження ліцензій на початок розвідки корисних копалин, нафти та газу в регіоні Есекібо.

Важливо! На території Венесуели знаходиться одна п'ята частина від загальних покладів нафти у світі. Під час президентства Дональда Трампа США запровадили санкції проти трьох секторів Венесуели: банківського, нафтового та гірничовидобувного.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, адміністрація Байдена вирішила частково послабити санкції, повідомляє На території Венесуели знаходиться одна п'ята частина від загальних покладів нафти у світі. Під час президентства Дональда Трампа США запровадили санкції проти трьох секторів Венесуели: банківського, нафтового та гірничовидобувного.Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, адміністрація Байдена вирішила частково послабити санкції, повідомляє The Economist

Важливо розуміти, що у 2015 році для Гаяни багато, що змінилося. Саме тоді компанія ExxonMobil виявила поклади нафти біля узбережжя регіону Есекібо. Це стало стартом до серйозних та швидких змін для країни. Фінансові надходження від реалізації нафти у понад 1 мільярд доларів сприяють розвитку великих інфраструктурних проєктів. У Гаяні навіть прагнуть стати найбільшим виробником нафти на душу населення у світі.