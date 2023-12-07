Президент Венесуэлы объявил об аннексии региона Гайаны и показал карту: при чем здесь нефть

Ситуация вокруг Венесуэлы и Гайаны продолжает набирать обороты. Особенно после одного из публичных заявлений президента Венесуэлы.

Напомним, что 3 декабря 2023 года в Венесуэле провели крайне противоречивый референдум о присоединении части территории соседней Гайаны. Национальный избирательный совет Венесуэлы сообщил, что эту идею поддержали 10,5 миллиона человек из 20 миллионов.

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Венесуэла против Гайаны

Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании 24 штата в стране и, таким образом, одобрил аннексию региона Эсекибо, являющегося западной частью Гайаны.

Это не впервые Венесуэла выдвигает территориальные претензии к Гайане по отношению к региону Эсекибо, который богат нефтью и лесами. Более того, официальный Каракас отклоняет решение международных арбитров с 1899 года об установлении существующих границ между странами. В США заявили, что Вашингтон готовит план мирного разрешения территориальных споров между Венесуэлой и Гайаной.

Все ради нефти

Лидер Венесуэлы поставил подпись под "указом" о создании так называемой "Высшей комиссии по обороне Гайаны Эсекибо" и показал новую карту, которая включает аннексированную территорию. По его словам, регион ожидают существенные изменения:

Проведут перепись населения, а все его жители получат венесуэльское гражданство;

Официальный Каракас даже намерен упростить эту процедуру;

Еще один очень важный момент – эти меры включают утверждение лицензий до начала разведки полезных ископаемых, нефти и газа в регионе Эсекибо.

Важно! На территории Венесуэлы находится одна пятая часть от общих залежей нефти в мире. Во время президентства Дональда Трампа США ввели санкции против трех секторов Венесуэлы: банковского, нефтяного и горнодобывающего.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину администрация Байдена решила частично ослабить санкции. На территории Венесуэлы находится одна пятая часть от общих залежей нефти в мире. Во время президентства Дональда Трампа США ввели санкции против трех секторов Венесуэлы: банковского, нефтяного и горнодобывающего.После начала полномасштабного вторжения России в Украину администрация Байдена решила частично ослабить санкции. The Economist

Важно понимать, что у 2015 году для Гайаны многое изменилось. В это время компания ExxonMobil обнаружила залежи нефти у побережья региона Эсекибо. Это стало стартом серьезных и быстрых изменений для страны. Финансовые поступления от реализации нефти более чем в 1 миллиард долларов способствуют развитию крупных инфраструктурных проектов. В Гайане даже стремятся стать крупнейшим производителем нефти на душу населения в мире.