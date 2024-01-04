Найнижчий рівень фінансування за останні пʼять років: що відбувається у Кремнієвій долині

Стало відомо, що венчурна індустрія у 2023 році суттєво впала. Гроші, залучені американськими венчурними інвесторами, скоротилися майже на дві третини, порівнюючи з 2022 роком, а в усьому світі – майже наполовину.

Які венчурні інвестиції в США

Венчурні інвестиції в США впали до 170,6 мільярда доларів у 2023 році, що є найнижчим показником за останні п'ять років.

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Крім того, минулого року венчурна індустрія також скоротилася в усьому світі – інвестори вклали у стартапи 345,7 мільярда доларів, що на 35% менше ніж торік. Водночас це є найнижчим показником з 2017 року.

Що таке венчурні інвестиції Венчурні інвестиції — це кошти, які вкладаються в молоді компанії на стадії запуску або на початкових етапах розвитку з метою отримати високий прибуток. Це високоризиковий, але й високоприбутковий вид інвестування.

Скільки вкладали інвестори у США

За даними дослідницької компанії PitchBook, інвестори вклали 170,6 мільярда доларів у приблизно 15 000 угод, що на 30% менше, ніж у попередньому році.

Минулого року також впали обсяги залучення коштів для венчурних інвесторів. Гроші, залучені американськими венчурними інвесторами, скоротилися майже на дві третини, порівнюючи з 2022 роком, а в усьому світі – майже наполовину. У 2023 році американські венчурні фонди залучили 66,9 мільярда доларів, а світові – 160,9 мільярда доларів,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, повідомляється, що вповільнення в четвертому кварталі було менш істотним порівняно з річним показником: обсяг венчурних угод у США становив 37,5 мільярда доларів, що менше на 2,6 мільярда доларів порівняно з попереднім роком. Це відображає труднощі, що виникли наприкінці 2022 року.

За останні 12 місяців інвестори найчастіше вкладали гроші в стартапи у сфері штучного інтелекту.