Крах імперії 30-річного екскороля світу криптовалют: що відбувається

Цифрова імперія бізнесмена та підприємця Сема Бенкмана-Фріда подала документа на банкрутство. Що про це відомо – читайте далі.

Відомо, що частиною заявки документів про банкрутство стали понад 130 організацій, які пов’язані із криптобіржами FTX.com, FTX US і компанією Alameda Research Ltd.

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Крах великої цифрової імперії

Ця форма банкрутства дозволяє компанії продовжувати працювати, поки триває процес формування плану погашення фінансових зобов'язань перед кредиторами. Сем Бенкман-Фрід пішов з посади головного виконавчого директора FTX Group.

До цього Бенкман-Фрід попереджав інвесторів, що компанія зафіксувала дефіцит у розмірі до. Водночас їм необхідно, щонайменшедля того, щоб залишатися платоспроможними.

Його посаду зайняв Джон Рей, який є експертом з реструктуризації. Він раніше займав керівні посади у справах про банкрутство, зокрема в компанії Enron, яка працювала у сфері енергетики.

Масштабна криза з криптобіржею FTX сколихнула світ цього місяця після того, як різко обвалився курс токена FTT, а користувачі почали активно виводити свої кошти.

Позиція найбільшої у світі криптобіржі

Очільник криптобіржі Binance також раніше заявляв, що продасть цифрові монети на приблизно 529 мільйонів доларів через недавні відкриття. Найімовірніше, йдеться про звіт CoinDesk, який звернув увагу на питання про фінансове становище компанії Alameda Research.

Компанія Binance також вирішила відмовитися купувати FTX після проведення комплексної перевірки та даних про ймовірні проблеми з американськими регуляторами.

Реакція ринку

Криптовалюти суттєво впали в ціні на тлі останніх новин. Зокрема, флагман ринку – біткойн – подешевшав відразу на 8%. Ця тенденція не оминула й інші цифрові монети. Для прикладу, криптовалюта Solana, яку до цього підтримувала компанія Alameda, обвалилася на 10%.