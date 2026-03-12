Як виглядатимуть нові банкноти?

На купюрах зобразять саме британську дику природу. Які саме тварини стануть героями ілюстрацій на банкнотах, ще невідомо, повідомляє Банк Англії.

Читайте також Чи "вгамувався" долар після рекордного злету: офіційний курс валют на 11 березня

Зверніть увагу! Які саме тварини будуть зображені, вирішуватимуть громадяни за допомогою голосування.

Причин для таких змін декілька. З них варто виділити такі:

зображення дикої природи важче підробити;

ці ілюстрації будуть демонструвати різноманітну природу всього Сполученого Королівства.

Консультації, щодо того, як саме мають виглядати ці банкноти, планують провести вже цього літа. Саме тоді буде зібрана думка громадськості, відносно майбутнього дизайну.

Цікаво! На банкнотах будуть зображені не тільки птахи й тварини, а також – ландшафти, рослини.

Понад 50 років Банк з гордістю зображував на своїх банкнотах багатьох історичних постатей, що надихають і які допомогли сформувати національну думку, інновації, лідерство та цінності. Зміна зображень на зображення дикої природи, підтримана громадськими консультаціями та відгуками, дає можливість відзначити ще один важливий аспект Великої Британії,

– вказав регулятор.

Зауважимо, що рішення про зміну дизайну банкнот почали розглядати ще раніше. Зокрема, в листопаді 2025 року Банк запитував про те, яка має бути тема купюр. Більшість обрали природу, вказує регулятор.

Що ще важливо знати про зміну дизайну банкнот?