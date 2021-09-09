Вдалий вибір мільярдера Даніеля Лоба: який стартап збільшив його прибуток на 3,700%

Американський інвестор та меценат Даніель Лоб 6 років тому вклав гроші у платформу кредитування AI Upstart, яка співпрацює з банками та кредитними спілками, та збільшив свої вкладення у 38 разів.

Фінансовий стартап – це одна з найцінніших позицій хедж-фонду Third Point, який належить мільярдеру. За даними Комісії з цінних паперів та бірж США, на кінець червня інвестиційний портфель фонду на 10% складався з активів Upstart. У другому кварталі 2021 року усі акції Third Point оцінювали у понад 17 мільярдів доларів, як інформує Dataroma.

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Вдала інвестиція Даніеля Лоба

Third Point почав інвестувати у компанію Upstart, коли її оцінювали у 145 мільйонів доларів. Для порівняння, на 2021 рік це менше ніж 1% від актуальної ринкової капіталізації платформи – 22 мільярди доларів. Компанія Лоба також вклала 66 мільйонів доларів у фінансовий стартап перед тим як він вийшов на біржу у грудні 2020 року. Пізніше Third Point інвестував ще 24 мільйони доларів на збільшення своєї частки акцій до 13,4 мільйона безпосередньо під час IPO (перше розміщення цінних паперів на фондовому ринку).

Що відомо про стартап Upstart? Це платформа кредитування AI, яка співпрацює з банками та кредитними спілками для надання споживчих кредитів із використанням нетрадиційних змінних, таких як освіта та зайнятість, для прогнозування кредитоспроможності. Компанія була створена у 2012 році. Засновниками є Пол Ґу, Дейвид Джирард та Анна Конселман.

Платформа Upstart принесла Third Point мільярдні прибутки / Фото Getty Images

На момент виходу на біржу акції Upstart торгувалися на рівні 20 доларів за кожну. Відповідно частка хедж-фонду коштувала 267 мільйонів доларів. Менше ніж за рік цінні папери стартапу виросли в ціні більше ніж в 13 разів до 283,55 долара, згідно з Yahoo! Finance. Тоді як частка Third Point за цей період подорожчала до 3,4 мільярда доларів:

Це у 38 разів більше, ніж інвестиції хедж-фонду у стартап у розмірі 90 мільйонів доларів.

більше, ніж інвестиції хедж-фонду у стартап у розмірі доларів. Прибуток Third Point та Даніеля Лоба становить 3700%.

Після успіху зі стартапом Upstart Third Point більше фокусується саме на приватних капіталовкладеннях. Засновник хедж-фонду Даніель Лоб, чий капітал Forbes оцінює у 4 мільярди доларів, заявив, що ранній вихід на ринок дозволяє їм придбати значну кількість акцій за ціною входу, що становить невелику частку від їх остаточної публічної оцінки.