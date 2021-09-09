Удачный выбор миллиардера Даниэля Лоба: какой стартап увеличил его прибыль на 3,700%

Американский инвестор и меценат Даниэль Лоб 6 лет назад вложил деньги в платформу кредитования AI Upstart, которая сотрудничает с банками и кредитными союзами, и увеличил свои вложения в 38 раз.

Финансовый стартап – это одна из самых ценных позиций хедж-фонда Third Point, который принадлежит миллиардеру. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, на конец июня инвестиционный портфель фонда на 10% состоял из активов Upstart. Во втором квартале 2021 все акции Third Point оценивали более чем 17 миллиардов долларов, как сообщает Dataroma.

Обратите внимание Звездный бизнес: какие знаменитости открыли собственное дело

Удачная инвестиция Даниэля Лоба

Third Point начал инвестировать в компанию Upstart, когда ее оценивали в 145 миллионов долларов. Для сравнения, на 2021 год это меньше чем 1% от актуальной рыночной капитализации платформы – 22 миллиарда долларов. Компания Лоба также вложила 66 миллионов долларов в финансовый стартап перед тем как он вышел на биржу в декабре 2020 года. Позже Third Point инвестировал еще 24 миллиона долларов на увеличение своей доли акций в 13,4 миллиона непосредственно во время IPO (первичное размещение ценных бумаг на фондовом рынке).

Что известно о стартапе Upstart? Это платформа кредитования AI, которая сотрудничает с банками и кредитными союзами для предоставления потребительских кредитов с использованием нетрадиционных переменных, таких как образование и занятость, для прогнозирования кредитоспособности. Компания была создана в 2012 году. Учредителями являются Пол Гу, Дейвид Джирард и Анна Конселман.

Платформа Upstart принесла Third Point миллиардные прибыли / Фото Getty Images

На момент выхода на биржу акции Upstart торговались на уровне 20 долларов за каждую. Соответственно доля хедж-фонда стоила 267 миллионов долларов. Меньше чем за год ценные бумаги стартапа выросли в цене более чем в 13 раз до 283,55 доллара, в соответствии с Yahoo! Finance. Тогда как доля Third Point за этот период подорожала до 3,4 миллиарда долларов:

Это в 38 раз больше, чем инвестиции хедж-фонда в стартап в размере 90 миллионов долларов.

больше, чем инвестиции хедж-фонда в стартап в размере долларов. Прибыль Third Point и Даниэля Лоба составляет 3700%.

После успеха со стартапом Upstart Third Point больше фокусируется именно на частных капиталовложениях. Основатель хедж-фонда Даниэль Лоб, чей капитал Forbes оценивает в 4 миллиарда долларов, заявил, что ранний выход на рынок позволяет им приобрести значительное количество акций по цене входа, что составляет небольшую долю от их окончательной публичной оценки.