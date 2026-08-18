Чому золото почало дешевшати

На світовому ринку дорогоцінний метал у вівторок продемонстрував негативну динаміку, повідомляє Reuters. Станом на 09:15 за Гринвічем спотова ціна золота знизилася на 0,5% – до 4 391,77 долара за тройську унцію.

Ф'ючерси на золото у США з поставкою в грудні також подешевшали – на 0,6%, до 4 447,30 долара за унцію.

За словами незалежного аналітика Росса Нормана, нинішня корекція пояснюється поєднанням традиційних чинників тиску на золото та фіксацією прибутку після сильного зростання.

Водночас важливу роль відіграє ситуація на Близькому Сході. Якщо конфлікт затягнеться, це може призвести до подальшого зростання інфляційних очікувань. У такому разі можуть посилитися позиції долара США та прибутковість американських державних облігацій, що створюватиме додатковий тиск на золото.

Паралельно ціни на нафту піднялися до найвищого рівня більш ніж за два тижні. На тлі цього посилився розпродаж американських держоблігацій: прибутковість 30-річних казначейських паперів наблизилася до максимуму майже за два десятиліття.

Для золота це несприятливе поєднання. Дорогоцінний метал традиційно розглядають як захисний актив у періоди економічної та геополітичної нестабільності, однак вищі процентні ставки збільшують альтернативну вартість його утримання.

Що буде з ціною золота далі

Ринок також переглядає очікування щодо подальших рішень Федеральної резервної системи США. Після слабших, ніж очікувалося, економічних даних, зокрема щодо зайнятості, інфляції та роздрібних продажів, трейдери стали більше розраховувати на збереження ставки ФРС у вересні.

Саме очікування щодо монетарної політики останніми тижнями підтримували золото. Минулого тижня його ціна піднялася до найвищого рівня з 5 червня.

Втім, нинішня ситуація може змінитися, якщо високі ціни на енергоносії почнуть сильніше впливати на інфляцію. Тоді інвестори можуть очікувати тривалішого періоду високих ставок, що потенційно посилить тиск на дорогоцінний метал.

У середу, 19 серпня, увага інвесторів буде прикута до протоколу останнього засідання ФРС. Документ може дати нові сигнали щодо подальшої траєкторії процентних ставок у США.

Водночас перспективи золота не виглядають однозначно негативними. Рос Норман зазначає, що говорити про повноцінне відновлення "бичачого" ринку поки зарано, однак для покупців металу вже є позитивні сигнали.

За його оцінкою, структурний висхідний тренд, який розпочався у 2022 році, може відновитися після покращення ситуації з постачанням нафти.

На інших ринках дорогоцінних металів також спостерігалося зниження. Срібло подешевшало на 1,3% – до 64,94 долара за унцію, платина втратила 1,5% і коштувала 1 742,70 долара, а паладій знизився на 1,5% – до 1 313,96 долара за унцію.

До речі, зламані, застарілі чи просто давно забуті золоті прикраси можуть роками лежати у скриньці. Однак навіть непотрібним виробам легко знайти застосування, зокрема здати їх на брухт за гроші.