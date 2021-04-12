Вартість захисних активів падає: чому зараз мегавигідно інвестувати в золото

Світова економіка поступово, але починає відновлюватись, а захисні активи стають менш привабливими для інвесторів. Виняток – золото – єдиний фінансовий інструмент, який не втрачає ліквідності на тривалий час. Чому нині варто інвестувати саме в золото, розберемося вже зараз.

На початку 2021 року золото зазнало найбільших втрат з 2016 року. Проте, вже у квітні активи золота відновили свої позиції на ринку – понад 1700 доларів за унцію. Фахівці прогнозують, що надалі цінний метал буде зростати в ціні, тож це прекрасний шанс використати вдалий момент на свою користь.

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Ситуація на ринку

Трейдер-аналітикиня дистанційної філії МАБТ Олеся Стахова зазначила, що на фінансових ринках з'являється нова бульбашка, оскільки центробанки почали друкувати гроші. Головна мета – підтримати економіку та ті ж фінансові ринки. Приплив коштів продукує зростання вартості ризикових активів, тоді як ціна захисних активів навпаки зменшується.

На фоні цього, гроші знецінюються, а ризики того, що фінансова бульбашка може лопнути в будь-який момент лише зростають. Це може означати лише одне – ціни на ризикові активи знову впадуть, а вартість захисних навпаки зросте. Саме тому золото є привабливим інструментом для інвестування.

Переваги інвестиційної ідеї

Збереження коштів в нестабільний час

Сьогодні на ринку є чимало різних інвестиційних ідей. Але капіталовкладення в золото виділяються на їхньому фоні. Інвестиція в жовтий метал – це один з найнадійніших способів заощадження коштів. Особливо це актуально в період нестабільності. Крім того, можна заробити на зростанні активів золота. Ще однією перевагою є диверсифікація інвестиційного портфеля, що допоможе зробити його стійкішим до негативних факторів.

Різні сценарії

Інвестиційна ідея "У золота гарний потенціал" розрахована на три сценарії:

консервативний,

помірний,

агресивний.

Вкласти гроші в золото в рамках цієї ідеї можна буде до 26 червня 2021 року. Проте, це не означає, що інвестор зобов'язаний закрити свою угоду саме в цю дату. Оскільки зафіксувати прибуток можна в будь-який момент, як до кінця терміну інвестиційної ідеї, так і після.

Прибуток

Вклавши мінімальну суму, в рамках консервативного сценарію ви можете заробити 40% прибутку, в рамках помірного – 80%, а в рамках агресивного – 160%. Погодьтеся, непогана прибутковість за кілька місяців,

– зазначила трейдер.

План дій

Для того, щоб отримати детальну інформацію про інвестиційну ідею "У золота гарний потенціал" варто відкрити та поповнити рахунок у додатку Libertex від Forex Club і залишити заявку на підключення. Для цього можна використати персональний менеджер. Після опрацювання заявки клієнт отримає детальний опис інвестиційної ідеї та зможе вигідно вкласти гроші в активи золота.

Поки фондові ринки поступово зростають, фахівці радять не зволікати та вже звернути увагу на захисні активи. Це дасть можливість вигідно їх придбати та заробити на них кругленьку суму у майбутньому