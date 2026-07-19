Старі каструлі та мийки принесуть гроші: скільки коштує брухт нержавійки у липні

Нержавійка навряд дозволить заробити стільки грошей, як мідь або навіть алюміній. Водночас її брухт цінується, оскільки матеріал під час переробки майже не втрачає своєї якості.

Ціни на брухт нержавійки

Вартість брухту в основному залежить від виду та складу нержавіючої сталі, пише MetalMonitor.

Перш за все пункти прийому брухту звертають увагу на вміст нікелю в сплаві. Чим більше його, тим вища ціна.

Як правило, розрізняють:

нержавійку 8% Ni – з неї може бути зроблений старий посуд, мийки);

нержавійку 10% Ni – використовується для харчових ємностей, труб тощо;

змішану нержавійку;

та стружку нержавіючої сталі.

За даними моніторингу українських пунктів прийому брухту, середні ціни у липні становлять:

Вид брухту Середня ціна, грн/кг Нержавіюча сталь 10% Ni і вище 25,5 Нержавіюча сталь (змішана) 22,5 Нержавіюча сталь 8% Ni 17,5 Стружка нержавіючої сталі 13,6

Попит на нержавійку

У різних пунктах прийому найбільший попит мають високолеговані сплави з підвищеним вмістом нікелю. Такі матеріали використовують у хімічній, харчовій, енергетичній та авіаційній промисловості, тому вони стабільно цікавлять переробників.

Натомість найдешевше оцінюють стружку, адже вона містить домішки мастил, має значні втрати під час переплавлення та потребує додаткової підготовки.

Водночас кінцева вартість нержавійки залежить ще від кількох факторів:

ступеня забруднення – фарба, пластик, гума або інші домішки можуть знизити ціну;

обсяг сталі – великі партії нерідко приймають дорожче;

регіон України – у різних містах конкуренція між пунктами прийому різна, тому й ціни можуть відрізнятися.

Прогноз вартості нержавійки

Експерти очікують, що вартість брухту нержавійки залишатиметься відносно стабільною до кінця 2026 року, пише Lifemet. Цьому сприяють стабільний попит на нікель у світі та нестача якісного нержавіючого брухту в Україні.

Найдорожчими й надалі залишатимуться сплави з високим вмістом нікелю. Разом з тим у літні місяці ціни зазвичай вищі через сезонне пожвавлення ринку кольорових металів.

Отож, фахівці радять продавати нержавійку влітку, а стружку накопичувати більшими партіями від 100 кілограмів, щоб отримати вигіднішу ціну під час прийому.

До слова, ціни на метали можуть коливатися доволі часто, у тому числі на нержавійку. Тому краще відстежити зміну вартості, перш ніж здавати брухт на переробку.