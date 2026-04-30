Ціни на нафту будуть зрости, якщо не зробити це: Трамп звернувся до світу

Трамп закликав інші країни сформувати міжнародну коаліцію. Вона необхідна для відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. На думку США, це допоможе знизити ціни на нафту.

Чому США закликають інші країни звільнити Ормузьку протоку?

США та Іран наразі наштовхнулися на "глухий кут" у переговорах, повідомляє Reuters.

Це стало причиною того, що ціни на нафту сягнули найвищого рівня за 4 роки. Така ситуація, у тому числі, є наслідком перекриття Ормузької протоки.

Нагадаємо, Ормуз закритий, починаючи з кінця лютого. Тобто, початку війни на Близькому Сході. А цей шлях надзвичайно важливий для постачання енергоносіїв. Для розуміння, раніше через Ормузьку протоку проходили п'ята частина світових нафти та ЗПГ.

Важливо! Спроби відкриття Ормузької протоки уже були. Але цей шлях доволі швидко починали знову блокувати.

Наразі Ормуз заблокований як Іраном, так і США. Нюанс в тому, що американські сили блокують саме іранські порти, а не протоку загалом.

Чому зараз ростуть ціни на нафту?

Зараз ціни на нафту зросли через нові дії Трампа. Як відомо, американський президент заслухав доповідь про нові можливі удари по іранській території і звернувся з погрозами до Тегерана. Тобто, зріс ризик, що США можуть атакувати Іран з новою силою.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Вони не знають, як підписати угоду про неядерну програму. Їм краще швидше порозумнішати!

Іран, своєю чергою, обіцяє блокувати Ормуз, поки йому загрожує небезпека. До того ж Тегеран прагне у майбутньому:

отримати репарації;

частково контролювати Ормуз на постійній основі.

Як змінились ціни на Brent?

З початку року нафта марки Brent зросла в ціні у понад 2 рази. Сьогодні вона сягнула рекордного рівня, починаючи з березня 2022 року. Наразі барель коштує – 110,24 долара, повідомляє Trading Economics.

Зростання цін на нафту вплине на вартість палива у світі. До того ж таке збільшення підвищить рівень інфляції.

Що відомо про переговори між Іраном та США?