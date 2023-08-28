Нафта подорожчала: що відбувається з цінами на чорне золото

Вартість бареля нафти виріс у ціні. Це сталося після того, як Китай вжив заходів для підтримки економіки всупереч тому, що інвестори стурбовані темпами зростанням відсоткових ставок у США.

Барель нафти зріс у ціні

Станом на ранок 28 серпня, як повідомляють у Reuters, ціна на марку нафти Brent виросли на 19 центів – до 84,67 долара за барель. А от нафта West Texas Intermediate (WTI) у США коштувала 80,09 доларів за барель.

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Минулий тиждень марки нафт Brent та WTI завершили падінням ціни вже другий тиждень поспіль. Це сталося після того, як голова Федеральної резервної ставки Джером Пауелл повідомив про те, що центробанк США може знову підвищити ставки.

Такі дії будуть спрямовані на приборкання надто високої інфляції в країні.

До чого тут Китай

Ціна на нафту змінилася після того, як в Китаї знизили збір на торгівлю акціями вдвічі. Влада це зробила для того, щоб стимулювати ринки та підтримати економіку.

Після опублікування цього тижня Індексу ділової активності Китаю (PMI), економічні новини про другу економіку світу можуть бути похмурими. Прогнозують, що Індекс скоротиться вже 5 місяць поспіль.

Водночас глава ФРС Джерома Пауелла каже, що ставки піднімуть ще вище.

Ми готові підняти ставку ще вище, якщо знадобиться, і маємо намір зберігати обмежувальну грошово-кредитну політику доти, доки не з'явиться впевненість у тому, що інфляція стабільно рухається до нашої мети,

– каже він.

Яка зараз вартість нафти

Нагадуємо, що ціни на нафту залишаються вище 80 доларів за барель. На таку ціну впливає підтримка падінням запасів нафти та скороченням поставок з боку ОПЕК+.

Втім, план скорочення поставок був підірваний перспективами пом’якшення санкцій щодо Ірану та Венесуели.