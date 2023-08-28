Баррель нефти вырос в цене

По состоянию на утро 28 августа, как сообщают в Reuters, цена на марку нефти Brent выросла на 19 центов – до 84,67 доллара за баррель. А вот нефть West Texas Intermediate (WTI) в США стоила 80,09 долларов за баррель.

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Прошедшую неделю марки нефтей Brent и WTI завершили падением цены уже вторую неделю подряд. Это произошло после того, как глава Федеральной резервной ставки Джером Пауэлл сообщил о том, что центробанк США может снова повысить ставки.

Такие действия будут направлены на укрощение слишком высокой инфляции в стране.

К чему здесь Китай

Цена на нефть изменилась после того, как в Китае снизили сбор на торговлю акциями вдвое. Власти это сделали для того, чтобы стимулировать рынки и поддержать экономику.

Обратите внимание! После опубликования на этой неделе Индекса деловой активности Китая (PMI), экономические новости о второй экономике мира могут быть хмурыми. Прогнозируют, что индекс сократится уже 5 месяц подряд.

В то же время глава ФРС Джерома Пауэлла говорит, что ставки поднимут еще выше.

Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется к нашей цели.

– говорит он.

Какая сейчас стоимость нефти

Напоминаем, что цены на нефть остаются выше 80 долларов за баррель. Такую цену влияет поддержка падением запасов нефти и сокращением поставок со стороны ОПЕК+.

Впрочем, план сокращения поставок был подорван перспективами смягчения санкций в отношении Ирана и Венесуэлы.