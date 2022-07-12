Нафта може злетіти до 140 доларів: у США назвали умову, за якої це реально

Ситуація на ринку енергетики набирає оберти. Зокрема, ціни на нафту можуть зрости на 40%. Йдеться про ціну на рівні 140 доларів за барель. Проте цей сценарій реальний за однієї умови, точніше провалу одного плану.

У Міністерстві фінансів США вважають, що вартість чорного золота може стрімко піти вгору, якщо не вдасться встановити цінову стелю для російської нафти разом із винятком із санкційної політики, який дозволить постачати сировину за цінами нижче визначеного рівня.

Варте уваги Нова динаміка ринку криптовалют: чи коштує біткойн менше ніж 20 тисяч доларів

Ціни на нафту можуть стрімко злетіти в ціні

Очільниця Міністерства фінансів США Джанет Єллен проведе переговори зі своїм колегою із Японії Шунічі Судзукі щодо втілення в життя плану США про встановлення обмеження для ціни на російську нафту, а також подальший розвиток економіки на глобальному рівні.

Головна ціль офіційного Вашингтону – встановити таку ціну на сировину на рівні, який би покривав граничні витрати на виробництво й сприяли зацікавленню Москви у торгівлі, проте водночас не на достатньо високому рівні, аби вони могли фінансувати війну проти України.

Японські чиновники висловили певну стурбованість щодо того, що цінову межу можуть встановити на надто низькому рівні. Але вони не виключають діапазон відза барель російської нафти.

Джанет Єллен прагне використати свій перший візит до Індо-Тихоокеанського регіону у ролі міністра фінансів США, аби отримати підтримку плану щодо встановлення обмеження цін на нафту із росії. Також вона має відповісти на питання про ефективність цього кроку за умови, якщо Індія, Китай й інші країни, які зараз активно купують російську нафту із суттєвою знижкою, відмовляться брати участь у проєкті.

США разом з іншими країнами G7 і Євросоюзом у червні досягли згоди щодо опрацювання питання про запровадження обмежень з метою скорочення доходів Кремля та спустошення військового бюджету держави-агресорки. Проте триває процес вивчення цієї опції.

Нагадаємо, що ЄС має на меті запровадити ембарго на російську нафту , але покроково. Також йдеться про заборону страхувати для всіх танкерів, які займаються транспортуванням нафти від держави-агресорки. Очікують, що Велика Британія підтримає цей крок.

Очільниця Міністерства фінансів США вважає, що встановлення стелі для ціни на нафту з росії допоможе зберегти потік сировини на ринок та запобігти зростанню інфляції, яка може стати поштовхом до рецесії. На момент створення цього матеріалу вартість двох найпопулярніших марок нафти, згідно з Bloomberg, становить:

Brent – 99,43 долара за барель;

– за барель; WTI – 102,59 долара за барель.

Актуально – до українських портів прибули перші судна для експорту зерна: дивитися відео