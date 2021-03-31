Дорожча, ніж Coca-Cola: вартість материнської компанії TikTok пробила чергову "стелю"

Компанія ByteDance впевнено підкорює світ бізнесу. Чому зросла вартість акцій стартапу та що планує робити його засновник – читайте далі.

Акції компанії, яка володіє популярним додатком TikTok, на вторинному ринку цінних паперів оцінили у 250 мільярдів доларів, хоча ще місяць тому сума була приблизно на 50 мільярдів доларів меншою.

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Довіра інвесторів

Вартість компанії зросла на фоні збільшення довіри інвесторів. Засновник стартапу Чжан Імін розглядає варіанти першого публічного розміщення акцій (IPO) на фондовій біржі.

За даними компанії CB Insights, під час останнього фандрайзингу ByteDance оцінили в 140 мільярдів доларів. Нова вартість материнської компанії Tik-Tok робить її дорожчою, ніж всесвітньо відомі корпоративні гіганти Exxon Mobil Corp та Coca-Cola Co.

Фандрайзинг – це процес збору коштів або ресурсів, які компанія не може забезпечити самостійно, та які потрібні для реалізації конкретного проєкту або організації загалом.

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Подальші плани

ByteDance одна з небагатьох великих китайських інтернет-компаній, яка стрімко розвивається, але досі не стала публічною. Генеральний директор Blue Lotus Capital Advisors Шон Янг зазначив, що саме за такими стартапами йдуть "гарячі гроші".

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Нещодавно стало відомо, що Чжан найняв нового фінансового директора. Ним став колишній співробітник Xiaomi Corp Чу Шоу Цзи. Відомо, що саме Чу два роки тому відповідав за первинне розміщення акцій Xiaomi на біржі.

Крім того, залучення до роботи досвідченого фінансового директора допомогло ByteDance заспокоїти своїх інвесторів. Фактично, це є формальним підтвердженням чуток про плани стартапу провести IPO.

Під час виходу на фондову біржу капіталізація китайської компанії може перевищити 350 мільярдів доларів. До переліку компаній, які отримають вигоду від розміщення IPO ByteDance, входять: