Вартість Ethereum досягнула нового історичного рекорду: скільки тепер коштує криптовалюта

29 квітня 2021 , 13:30
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Джерело:

Coindesk

Бум криптовалют на світових ринках продовжується. Цього разу вартість цифрової валюти Ethereum оновила свій історичний максимум. Скільки тепер коштує Ethereum – читайте далі.

Друга у світі за популярністю віртуальна валюта зміцнює свої позиції на ринку. Підтвердженням цього є новий стрибок ціни.

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Коливання ринку

Нова рекордно висока вартість цифрової валюти зупинилася на рівні 2 772 доларів. У відсотковому еквіваленті Ethereum зросла на 4,52%. Станом на 29 квітня о 13:20 ціна – 2,764 доларів.

Варто зауважити, що протягом останніх тижнів на криптобіржах спостерігали різкі коливання вартості майже усіх цифрових валют. Ця тенденція не оминула й Ethereum. Максимально валюта здешевіла 23 квітня – до 2 158 доларів. Це сталося на фоні нового рішення президента США Джозефа Байдена. Очільник Білого дому запропонував запровадити закон про підвищення податку на приріст капіталу до 43,4%.

 
Вартість Ethereum оновила історичний максимум / Інфографіка Coindesk

Ethereum: що варто знати про цифрову валюту

Ethereum – це віртуальна валюта й платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейну. Автором цієї грошової одиниці є програміст Віталік Бутерін. Криптовалюта посідає друге місце у світі за капіталізацією.

За даними Coindesk, ринкова вартість цифрової валюти становить понад 320 мільярдів доларів. Особливістю Ethereum є те, що вона немає жодних обмежень щодо випуску нових токенів. Платформа є корисною та популярною, оскільки вона надає умови для розробки децентралізованих рішень для багатьох сфер.

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Автор: Віта Свірневська