Вартість Ethereum досягнула нового історичного рекорду: скільки тепер коштує криптовалюта

Бум криптовалют на світових ринках продовжується. Цього разу вартість цифрової валюти Ethereum оновила свій історичний максимум. Скільки тепер коштує Ethereum – читайте далі.

Друга у світі за популярністю віртуальна валюта зміцнює свої позиції на ринку. Підтвердженням цього є новий стрибок ціни.

Зверніть увагу Улюблений бренд Обами та Ді Капріо: стартап Allbirds готується до завоювання нової вершини

Коливання ринку

Нова рекордно висока вартість цифрової валюти зупинилася на рівні 2 772 доларів. У відсотковому еквіваленті Ethereum зросла на 4,52%. Станом на 29 квітня о 13:20 ціна – 2,764 доларів.

Варто зауважити, що протягом останніх тижнів на криптобіржах спостерігали різкі коливання вартості майже усіх цифрових валют. Ця тенденція не оминула й Ethereum. Максимально валюта здешевіла 23 квітня – до 2 158 доларів. Це сталося на фоні нового рішення президента США Джозефа Байдена. Очільник Білого дому запропонував запровадити закон про підвищення податку на приріст капіталу до 43,4%.

Вартість Ethereum оновила історичний максимум / Інфографіка Coindesk