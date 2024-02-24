Інвестори поставили долар на паузу: що відбувається на ринку валют

Позиції долара за день майже не змінилися, хоча на ринку зафіксували важливу деталь. Інвестори також зробили перерву у купівлі валюти. Більше про ключові зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Ключові зміни на ринку валют за 23 лютого

У п'ятницю, 23 лютого, Індекс долара США завершив торги на рівні 103,96, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання цього індикатор становить від 103,77 до 104,05.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар США

Долар США у п'ятницю був на шляху до першого з початку 2024 року тижневого спаду, оскільки інвестори зробили перерву у купівлі валюти. Це відбувається після майже двомісячного ралі, яку трималося на очікуваннях, що Федеральний резерв почне знижувати ключову ставку пізніше, ніж очікували до цього.

Під час торгової сесії Індекс долара США майже не змінився. При цьому максимум за три місяці зафіксували у середині лютого на рівні 104,97, тоді як мінімум за 5 місяців – наприкінці грудня з 100,61.

Варто додати, що у 2024 році долар зміцнював позиції завдяки стійкості економіки США, а також тому, що чиновники Федерального резерву застерігають від надто швидкого зниження ставок. Їхня головна ціль – повернути інфляцію ближче до цільового рівня на рівні 2% річних, повідомляє CNBC.