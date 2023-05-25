Не ставте на Dogecoin, – Ілон Маск
Джерело:WSJ
І хоч Dogecoin є улюбленою криптовалютою відомого бізнесмена, Маск не радить купувати чи ставити ставку на неї.
Улюблена, але є нюанси
Ілон Маск неодноразово казав, що Dogecoin – його улюблена монета на крипторинку. Він додав, що вона має "найкращий гумор" і "в ній є собаки". Раніше мільярдер навіть запропонував McDonald's приймала її як оплату.
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Я нікому не раджу купувати криптовалюту чи робити ставку на Dogecoin,
– висловився так Ілон Маск, виступаючи віртуально на саміті Ради генеральних директорів The Wall Street Journal у Лондоні.
Зміни на ринку криптовалют
- Станом на сьогодні курс біткойна зупинився на рівні 26 406 доларів, за даними CoinDesk. А максимально криптовалюта коштувала майже 69 тисяч доларів.
- Вартість Ethereum – другої за популярністю монети на ринку – становить 1 802 доларів за монету.
- Polygon вартує 0,88 долара.
- А водночас вартість Dogecoin коливається на рівні близько 0,07 долара.
До речі, глава компанії Equity Management Associates Ларрі Лепард якось висловився, що на американський долар очікує "абсолютний колапс". А це, своєю чергою, стане потужним поштовхом для біткойна й тоді його ціна злетить до 10 мільйонів доларів.