Не ставте на Dogecoin, – Ілон Маск

І хоч Dogecoin є улюбленою криптовалютою відомого бізнесмена, Маск не радить купувати чи ставити ставку на неї.

Улюблена, але є нюанси

Ілон Маск неодноразово казав, що Dogecoin – його улюблена монета на крипторинку. Він додав, що вона має "найкращий гумор" і "в ній є собаки". Раніше мільярдер навіть запропонував McDonald's приймала її як оплату.

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Зверніть увагу, що Dogecoin (DOGE) — це однорангова цифрова валюта, яка заснована на популярному мемі Doge. На офіційному лого зображено обличчя собаки шиба-іну. Творець монети – програміст Білл Маркус, якому спала на думку ідея створити власну криптовалюту, не схожу на біткойн і яка була б ближчою до людей.

Я нікому не раджу купувати криптовалюту чи робити ставку на Dogecoin,

– висловився так Ілон Маск, виступаючи віртуально на саміті Ради генеральних директорів The Wall Street Journal у Лондоні.

Зміни на ринку криптовалют

Станом на сьогодні курс біткойна зупинився на рівні 26 406 доларів, за даними CoinDesk. А максимально криптовалюта коштувала майже 69 тисяч доларів.

Вартість Ethereum – другої за популярністю монети на ринку – становить 1 802 доларів за монету.

Polygon вартує 0,88 долара.

А водночас вартість Dogecoin коливається на рівні близько 0,07 долара.

До речі, глава компанії Equity Management Associates Ларрі Лепард якось висловився, що на американський долар очікує "абсолютний колапс". А це, своєю чергою, стане потужним поштовхом для біткойна й тоді його ціна злетить до 10 мільйонів доларів.