Вартість біткойна обвалилась до 49 тисяч доларів: що буде далі

У понеділок, 22 лютого, найпопулярніша криптовалюта у світі впала в ціні. Її вартість обвалилась на 16%.

Біткойн досягнув позначки нижче ніж 50 тисяч доларів. Станом на 16:00 він коштував 49 486 доларів.

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Вже через декілька годин ціна знову піднялась. Приблизно о 17:00 вона становила 54 тисячі доларів.



Курс біткойна 22 лютого / Графіка Investing.com

Якою була ціна біткойна до цього

21 лютого головна криптовалюта оновила історичний рекорд та піднялася до позначки понад 58 тисяч доларів.

Що вплинуло на такі показники

Цінове ралі на крипторинку почалося ще у понеділок, 8 лютого. Тоді компанія Tesla повідомила Комісію з цінних паперів та бірж (SEC) про придбання біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів.

Однак пізніше засновник компаній Tesla Ілон Маск заявив, що курс на криптовалюту є завищеним. У твіттері він наголосив на біткойні та Ethereum.

Що буде з біткойном далі

Мільярдер Майк Новограц вважає, що до кінця 2021 року ціна головної криптовалюти досягне позначки у 60 тисяч доларів. Він переконаний, що 2024 – 2025 роках біткойн коштуватиме 500 тисяч доларів.