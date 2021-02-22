Вартість біткойна обвалилась до 49 тисяч доларів: що буде далі

Джерело:Investing.com
У понеділок, 22 лютого, найпопулярніша криптовалюта у світі впала в ціні. Її вартість обвалилась на 16%.
Біткойн досягнув позначки нижче ніж 50 тисяч доларів. Станом на 16:00 він коштував 49 486 доларів.
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Вже через декілька годин ціна знову піднялась. Приблизно о 17:00 вона становила 54 тисячі доларів.
Курс біткойна 22 лютого / Графіка Investing.com
21 лютого головна криптовалюта оновила історичний рекорд та піднялася до позначки понад 58 тисяч доларів.
Цінове ралі на крипторинку почалося ще у понеділок, 8 лютого. Тоді компанія Tesla повідомила Комісію з цінних паперів та бірж (SEC) про придбання біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів.
Однак пізніше засновник компаній Tesla Ілон Маск заявив, що курс на криптовалюту є завищеним. У твіттері він наголосив на біткойні та Ethereum.
Мільярдер Майк Новограц вважає, що до кінця 2021 року ціна головної криптовалюти досягне позначки у 60 тисяч доларів. Він переконаний, що 2024 – 2025 роках біткойн коштуватиме 500 тисяч доларів.Ви професійний інвестор або тільки хочете дізнатися, що таке фінансові ринки і як на них можна заробляти? Замовте безкоштовну онлайн консультацію експертів Forex Club і отримаєте відповіді на всі ваші запитання.