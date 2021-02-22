В понедельник, 22 февраля, самая популярная криптовалюта в мире упала в цене. Ее стоимость обвалилась на 16%.

Биткоин достиг отметки ниже 50 тысяч долларов. По состоянию на 16:00 он стоил 49486 долларов.

К теме Не биткоином единственным: почему стоит инвестировать в альткоины

Уже через несколько часов цена снова поднялась. Примерно в 17:00 она составляла 54 тысяч долларов.



Курс биткоина 22 февраля / Графика Investing.com

Какой была цена биткоина до этого

21 февраля главная криптовалюта обновила исторический рекорд и поднялась до отметки более 58 тысяч долларов.

Что повлияло на такие показатели

Ценовое ралли на крипторинку началось еще в понедельник, 8 февраля. Тогда компания Tesla сообщила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о приобретении биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Однако позже основатель компаний Tesla Маск заявил, что курс на криптовалюту является завышенным. В твиттере он отметил про биткоин и Ethereum.

Что будет с биткоином дальше

Миллиардер Майк Новограц считает, что до конца 2021 года цена главной криптовалюты достигнет отметки в 60 тысяч долларов. Он убежден, что в 2024 – 2025 годах биткоин будет стоить 500 тысяч долларов.