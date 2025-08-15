Світові фондові індекси коливаються поблизу історичних максимумів. Інвестори чекають зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка пройде на Алясці, а також публікації даних по роздрібних продажах в США, що здатні прояснити стан найбільшої економіки світу.

Як зросли акції перед зустріччю Трампа та Путіна?

Індекс MSCI All Country World закріпився після зростання, підтриманого підйомом європейських акцій на початку торгів. Останнє зафіксоване значення склало 953,54 пункту, що трохи нижче рекордних 954,21 пункту, досягнутих в середу, 13 серпня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також На ринках акції зростають: все через відносини Китаю та США

При цьому ф'ючерси на Уолл-стріт залишилися практично без змін. На сировинних ринках вартість нафти Brent подешевшала на до 66,46 за барель, золото торгувалося практично без змін – 33 337 доларів за унцію.

Чому інвестори чекають на зустріч Трампа та Путіна?

Білий дім повідомив, що зустріч Трампа та Путіна почнеться о 11:00 за часом Аляски (22:00 за Києвом). За словами

Трампа, якщо переговори виявляться успішними, можливий другий саміт за участю президента України Володимира Зеленського, проте перспективи укладення угоди про припинення вогню в Україні поки що неясні.

На європейських ринках через війну все ще зберігається невелика премія за ризик. Будь-яке врегулювання в кінцевому підсумку знизить її. Ціни на нафту та інші сировинні товари також можуть відреагувати. Але, на мій погляд, ринок вже звик не чекати занадто багато від подібних зустрічей. У будь-якому випадку Зеленський і європейці не запрошені, а значить, їм все одно доведеться брати участь у фінальних переговорах

– співкерівник відділу мультиактивних стратегій в Pictet Asset Managementзазначив Шаніель Рамджі.

У центрі уваги інвесторів також статистика з роздрібних продажів у США, яка буде опублікована пізніше.

Напередодні несподівано сильне зростання цін виробників посилило побоювання з приводу інфляції та знизило очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.