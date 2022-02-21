Валютні гойдалки продовжаться: прогноз курсу долара до кінця лютого

Гривня продовжує то різко знецінюватися, то стрімко відновлювати втрачені позиції. В коментарі 24 каналу аналітики спрогнозували, чого чекати від курсу долара найближчим часом.

Що відбувається з курсом долара

Минулого тижня курс долара був у діапазоні 28,03 – 28,73 гривні за долар. У понеділок, 21 лютого, НБУ встановив офіційний курс НБУ на рівні 28,34 гривні за долар.

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Що впливатиме на курс цього тижня

Загалом за минулий тиждень НБУ продав на міжбанку 503 мільйони доларів. Своєю агресивною політикою регулятор відчутно стримує курс від росту.

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, зазначає, що головним чинником на ринку залишаються суто психологічні фактори.

Торги проходять дуже нервово, знову відчувається підвищена активність спекулятивно налаштованих учасників. І поки я не бачу ознак для зміни цього тренду. Будь-яка новина, яку ринок сприймає як позитивну, швидко призводить до зміцнення гривні. Водночас негативні новини майже миттєво збільшують попит на іноземну валюту та штовхають котирування вгору. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Тиск на гривню цього тижня чинитимуть:

В середу, 23 лютого, Міністерство фінансів має перерахувати інвесторам, які раніше вклали в ОВДП, понад 20 мільярдів гривень.

Наприкінці тижня слід очікувати великих траншів ПДВ-відшкодування експортерам.

Підтримку гривні складатимуть:

Інтервенції НБУ, які є заспокійливим фактором для ринку.

Цього тижня бізнес потребуватиме додаткової гривневої ліквідності, адже починається бюджетний період.

Портфель ОВДП нерезидентів схуд від початку лютого на 4,7 мільярда гривень, а з початку року – на 15,8 мільярда гривень. Вересневі єврооблігації торгуються з прибутковістю 18,9%, а 10-річні євробонди з прибутковістю понад 10,5%.

Проте, усі перераховані фактори відходять на другий план перед напруженістю, що склалася навколо України. Саме цей чинник наразі керує валютним ринком в Україні та чинить дуже суттєвий вплив на глобальні ринки в цілому,

– вважає Анна Золотько.

З тим, що геополітична ситуація та ескалація на Донбасі залишаються головними драйверами ринку, погоджується і аналітик Forex Club Libertex Віталій Мінько. Ситуація змінюється щогодини. Зараз інформаційним тлом для прийняття рішень нерезидентами щодо української гривні є новини:

Україна та представники НАТО не фіксують відведення російських військ;

Західні партнери продовжують наполягати на високих ризиках ескалації.

Наступний тиждень збереже високу волатильність з орієнтиром на геополітичний ризик. З огляду на те, що нерезиденти орієнтуються саме на заяви західної преси, вони можуть зробити черговий агресивний продаж, у разі якого курс може повернутись до позначок 29 гривень за долар. За їх відсутності ринок може стабілізуватися в межах 28 – 28,50 гривні за долар. Віталій Мінько Аналітик Forex Club Libertex

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Прогноз курсу долара до 25 лютого

За умови відносно спокійної ситуації торги на міжбанку, на погляд Анни Золотько, цього тижня проходитимуть в діапазоні 28,20 – 28,80 гривні за долар. Волатильність на торгах скоріш за все залишатиметься дуже високою і зміни курсу протягом дня на 20 та більше копійок не мають дивувати.

гривні за долар. Волатильність на торгах скоріш за все залишатиметься дуже високою і зміни курсу протягом дня на 20 та більше копійок не мають дивувати. Віталій Мінько найближчим часом очікує на торги гривні в діапазоні 28,30 – 28,55 гривні за долар.

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