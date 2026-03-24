Попри значний попит: Ощадбанк не завозить валюту після затримання інкасаторів

Після незаконного затримання українських інкасаторів в Угорщині Ощадбанк призупинив завозити готівкову валюту з Європи. Тепер Україні доводиться обходитися власними резервами.

Чому перестали завозити валюту?

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон під час пресконференції 24 березня.

Ми не здійснювали завезення готівкових коштів. Пропрацьовуємо нові, більш безпечні маршрути,

– пояснив Каціон.

Він додав, що попит на валюту зараз в Україні тримається високий. Поки що його вдається задовольняти за рахунок власних резервів Національного банку.

Зауважимо, що Ощадбанк здійснює постачання готівкової валюти для десятків українських банків:

У 2025 році 39 банків отримали валюти на суму приблизно 1 мільярд доларів та 800 мільйонів євро.

Українці придбали через каси Ощадбанку близько 522 мільйонів доларів та 32 мільйони євро, а продали – 145 мільйонів доларів та 387 мільйонів євро.

Зауважте! Ощадбанк залишається єдиним комерційним банком в Україні, який має чинну ліцензію для перевезення готівкової валюти. Раніше такі перевезення робили ледь не щотижня.

Готівка транспортувалася для забезпечення стабільного готівкового обігу в Україні. Наземна логістика на сьогодні є єдиним шляхом,

– додав голова правління.

Варто знати! До війни валюту в Україну транспортували за допомогою літаків.

Що говорять в Європі щодо ситуації?

Водночас ситуацію необхідно вирішити, щоб підтримати фінансову систему України.

За словами Каціона, голова Європейського центрального банку Крістін Лагард занепокоєна діями Угорщини, які становлять загрозу для валютної стабільності усього Євросоюзу.

Зокрема, Лагард надіслала відповідь на лист голови НБУ Андрія Пишного, у якому прокоментувала ситуацію із затримкою українських інкасаторів, повідомляє "Європейська правда".

Крістін Лагард поділяє наші аргументи та наголошує на ризиках такої ситуації для євро як міжнародної валюти,

– розповіла директорка департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко.

Очільниця ЄЦБ пообіцяла підняти це питання в ЄС:

поідлитися своїм занепокоєнням із президенткою Єврокомісїі Урсулою фон дер Ляєн;

обговорити ситуацію з представниками Угорщини.

Важливо! Раніше Андрій Пишний надіслав звернення керівництву ЄЦБ, центрального банку Австрії, представнику Єврокомісії з питань фінансової стабільності та високому представнику ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики щодо незаконного затримання Угорщиною українських інкасаторів.

Що відомо про затрмиання інкасаторів?