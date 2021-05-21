Вакцина проти COVID-19 "створила" 9 нових мільярдерів: їхні імена та статки

Пандемія коронавірусу поставила світ на паузу та змусила людей змінити звичні правила життя. Порятунок від вірусу – вакцина. Ці препарати не лише допомагають рятувати життя, але сприяють появі нових мільярдерів.
За даними недержавних організацій, на фоні створення та розповсюдження вакцини від COVID-19 мільярдні капітали заробили 9 бізнесменів та науковців. Серед них 5 осіб пов'язані компанією Moderna, троє – з китайської компанії з виробництва вакцин CanSino Biologics.
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Вакцина проти COVID-19 "створила" 9 нових мільярдерів
Спільний капітал новоспечених мільярдерів оцінюють у 19,3 мільярда доларів (15,8 мільярда євро). Цих коштів достатньо, щоб вакцинувати всі жителів країн з низьким доходом. Згідно з інформацією The People's Vaccine, бідні держави мають доступ лише до 0,2% від світових запасів вакцини, попри те, що там мешкає 10% населення світу.
Тож, до рейтингу найзаможніших людей світу увійшли:
- Стефан Бансель – генеральний директор Moderna з капіталом у 4,3 мільярда доларів,
- Угур Сахін – генеральний директор і співзасновник BioNTech. Його статки становлять 4 мільярди доларів,
- Тімоті Спрінгер – імунолог та один із засновників Moderna з 2,2 мільярда доларів,
- Нубар Айефан – глава компанії Moderna. Капітал оцінюють у 1,9 мільярда доларів,
- Хуан Лопес-Бельмонте – голова ROVIm, компанії, яка виробляє і упаковує джеб Moderna. На його рахунку лежить 1,8 мільярда доларів США,
- Роберт Ленджер – вчений та співзасновник Moderna. Його статки зросли до 1,6 мільярда доларів.
- Чжу Тао – співзасновник і головний науковий співробітник CanSino Biologics, багатство якого наразі становить 1,3 мільярда доларів,
- Цю Дунса – один із творців та старший віцепрезидент CanSino Biologics. Його рахунок у банку нараховує 1,2 мільярда доларів,
- Мао Хуіньхоа – співзасновник і старший віцепрезидент CanSino Biologics з капіталом у 1 мільярд доларів.
The People's Vaccine інформує, що статки вісьмох "досвідчених мільярдерів" зросли на 32,2 мільярда доларів завдяки вдалим інвестиціям в фармацевтичні корпорації з виробництва вакцин. Менеджерка Oxfam з політики в галузі охорони здоров'я Анна Марріотт прокоментувала цю ситуацію наступним чином: "ці мільярдери – людське обличчя надприбутків, які фармацевтичні гіганти отримують від монополії на вакцини".
Ці вакцини фінансувалися за допомогою державних коштів і перш за все повинні бути глобальним суспільним благом, а не можливістю для приватного прибутку. Нам необхідно терміново покласти край цим монополіям, щоб ми могли збільшити виробництво вакцин, знизити ціни та вакцинувати світ,
– додала вона.