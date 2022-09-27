Узбекистан призупинив обслуговування російських карток

Узбецький єдиний банківський процесинговий центр UZCARD повідомив, що припинив обслуговування картки російської платіжної системи "мір". Чи планують відновлювати обслуговування наразі не відомо.

В UZCARD пояснили припинення обслуговування карток платіжної системи "мір" технічними причинами. Нагадаємо, що ряд турецьких готелів в Анталії теж призупинив обслуговування таких карток, посилаючись на ті самі технічні причини, однак згодом низка готелів так і не відновили обслуговування.

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Єдиний загальнореспубліканський процесинговий центр повідомляє, що у зв'язку з проведенням необхідних технічних процедур на стороні учасника платіжної системи UZCARD з 09:00 23 вересня 2022 року припиняє обслуговування карток "мір" в інфраструктурі ПС UZCARD та роботу кобейджингових карток UZCARD – "мір" за кордоном,

– мовиться у повідомленні міжбанківської платіжної системи.

Але підкреслимо, що кобейджингові картки UZCARD – "мір" на території Узбекистану працюють у штатному режимі.

Ряд російських банків відключили від світової платіжної системи SWIFT, а також через санкційні обмеження у росіян закордоном з'явились проблеми з оплатою та бронюванням будь-чого онлайн, розрахунком картками у магазинах, закладах, готелям, зняттям готівки з банкоматів тощо. Однак декілька іноземних банків під'єднались до платіжної системи "мір", як от деякі турецькі чи банки ОАЕ вже після початку повномасштабного вторгнення росії на територію Україні. Таким чином вони допомагають росіянам обходити санкції за кордоном.