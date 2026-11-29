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За що саме держава уріже виплати

Якщо пенсіонер таємно влаштувався на роботу або відкрив ФОП, йому нараховують зайві надбавки, які згодом доведеться повернути. Щоб уникнути фінансових втрат, про зміну свого статусу необхідно сповістити Пенсійний фонд протягом 10 днів.

Згідно із законодавством, повернути незаконно отримані кошти можна добровільно. Якщо ж людина ігнорує вимогу, ПФУ вмикає механізм примусового стягнення через суд або шляхом автоматичних щомісячних відрахувань.

Законодавством встановлено чітке обмеження: ПФУ не може забрати більш як 20% від суми пенсії– наголошують у відомстві.

Ці вирахування триватимуть рівно до того моменту, поки держава не поверне собі всю суму переплати до останньої копійки.

Про які ще зміни треба терміново звітувати

Цікаво, що інформувати чиновників вигідно і в зворотному випадку. Якщо ви звільнилися з роботи чи закрили бізнес, про це також слід негайно повідомити, адже статус непрацюючого дає право на перерахунок та зростання пенсії.

Крім того, українці зобов'язані оновлювати дані при зміні паспорта, прізвища чи реквізитів банківського рахунку.

Які ще жорсткі перевірки діють для літніх людей

Нагадаємо, що тотальний контроль за соціальними видатками триває не перший місяць. Як вже повідомлялося, держава запустила масштабний механізм верифікації через систему "Трембіта", звіряючи дані пенсіонерів із реєстрами МВС та податкової.

Під особливий нагляд потрапляють ті, хто виїхав за кордон, змінив групу інвалідності або втратив документи через війну. Також варто пам'ятати, що з легальної зарплати працюючого пенсіонера держава стабільно вираховує 18% податку на доходи та 5% військового збору.