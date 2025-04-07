Ціна нафти Urals обвалилася до мінімуму майже за 2 роки

Російська нафта продовжує падати в ціні. Найвідоміша марка російської нафти – Urals – обвалилася до психологічного важливого рівня, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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На момент створення цього матеріалу, російська нафта торгується на рівні 56,13 долара за барель. Загалом бренд нафти Urals впав в ціні на 3,40%. Але це не найнижчий рівень, який зафіксувала сировина на ринку. Марка нафти вперше за 21 місяць впала майже до 50 доларів за барель, пише Bloomberg, що стало додатковим тиском на російський бюджет.

Ціна нафти Urals / Скриншот Bloomberg

До теми! У Кремлі уже прокоментували обвал цін на ринку нафти. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Росії ретельно стежать за динамікою на ринку нафти, оскільки це важливо для бюджету країни. За його словами, у Росії роблять все необхідне, аби врахувати потенційні наслідки обвалу на ринку нафти.

У березні російський Мінфін заявив, що очікує, що середня ціна нафту у 2025 році буде коливатися на рівні 60 доларів за барель. При цьому в бюджет Росії на поточний рік заклали ціну на рівні 70 доларів за барель. Тоді як наприкінці 2024 року центробанк Росії вийшов з попередженням, що падіння цін на нафту нижче 60 доларів за барель може спровокувати низку ускладнень, інформує Forbes.