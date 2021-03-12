90-річний Уоррен Баффет розбагатів на 100 мільярдів доларів

Джерело:Forbes
Статки директора холдингової компанії Berkshire Hathaway Уоррена Баффета досягли більше ніж 100 мільярдів доларів. Він увійшов до п'ятірки найбагатших людей світу, чий статок має аналогічні показники.
Доходи мільярдера оцінили в 100,3 мільярда доларів. Це підтверджують підсумки торгів у середу, 10 березня.
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Водночас видання Bloomberg відзначає, що статки глави Berkshire Hathaway 10 березня виросли до 100,4 мільярда доларів. В їхньому рейтингу він посідає 6 місце, на 5 – засновник Facebook Марк Цукерберг.
За інформацією видання, Berkshire Hathaway увійшла у 2021 рік з позитивною динамікою – її акції подорожчали на 15%. На це вплинув викуп компанією власних паперів.Ви професійний інвестор або тільки хочете дізнатися, що таке фінансові ринки і як на них можна заробляти? Замовте безкоштовну онлайн консультацію експертів Forex Club і отримаєте відповіді на всі ваші запитання.