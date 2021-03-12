90-річний Уоррен Баффет розбагатів на 100 мільярдів доларів

Статки директора холдингової компанії Berkshire Hathaway Уоррена Баффета досягли більше ніж 100 мільярдів доларів. Він увійшов до п'ятірки найбагатших людей світу, чий статок має аналогічні показники.

Доходи мільярдера оцінили в 100,3 мільярда доларів. Це підтверджують підсумки торгів у середу, 10 березня.

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П'ятірка найбагатших людей світу за версією Forbes

Глава Amazon Джефф Безос – 179,6 мільярда доларів.

– 179,6 мільярда доларів. Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск – 165,1 мільярда доларів.

– 165,1 мільярда доларів. Власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно – 158,5 мільярда доларів.

– 158,5 мільярда доларів. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс – 125,6 мільярда доларів.

– 125,6 мільярда доларів. Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – 100,3 мільярда доларів.

Водночас видання Bloomberg відзначає, що статки глави Berkshire Hathaway 10 березня виросли до 100,4 мільярда доларів. В їхньому рейтингу він посідає 6 місце, на 5 – засновник Facebook Марк Цукерберг.

Чому акції Berkshire Hathaway зросли

За інформацією видання, Berkshire Hathaway увійшла у 2021 рік з позитивною динамікою – її акції подорожчали на 15%. На це вплинув викуп компанією власних паперів.