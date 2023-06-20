Ставка на Японію: Баффет збільшив частку Berkshire Hathaway у найбільших конгломератах

Компанія Баффета робить ставку на Японію та збільшує свою частку в низці японських торгівельних компаніях. На них інвестиції у Японію мільярдер не планує закінчувати.

Новий напрямок – Японія

Компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway збільшила свою частку в 5 найбільших торгових компаніях Японії до 7,4%. Сам мільярдер заявив, що має намір більше інвестувати у країну. До речі, його капітал за даними Bloomberg оцінюють у 113 мільярдів доларів.

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Компаніями, у які вклав Баффет, стали Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co й Sumitomo Corp. Відтак їхні акції вже зросли на 2,1% – до 4,6%.

Мільярдер додав, що Berkshire не інвестує більше в інші японські компанії, але "є кілька, про які я завжди думаю".

Також в компанії планують продавати більше облігацій, деномінованих в єнах, можливо, передбачаючи більше інвестицій у японські акції.

Найкраща інвестиція від Уоррена Баффета

що ще у 2020 році компанія Баффета придбала приблизно по 5% у цих фірмах. Інвестиції на той час перевищували 6 мільярдів доларів. Також, у листопаді 2022 року він повідомив про збільшення часток до понад 6%.

Мільярдер вважає, що немає нічого кращого, ніж інвестиція у себе. Це він сказав, обговорюючи тему щодо статусу долара як головної резервної валюти у світі. Також, він додав, що найкращий захист для вашого капіталу – це власна можливість заробляти.

Цікаво, що Баффет критично ставиться до криптовалют, особливо до біткойна. На його думку, біткойн ніколи не стане головної резервною валютою у світі.

Люди можуть втрачати віру у долар, але це не означає, що настане час для біткойна сяяти,

– каже він.