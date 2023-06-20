Новое направление – Япония

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличила свою долю в 5 крупнейших торговых компаниях Японии до 7,4%. Сам миллиардер заявил, что намерен больше инвестировать в страну. Кстати, его капитал по данным Bloomberg оценивают в 113 миллиардов долларов.

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Компаниями, в которые вложил Баффет, стали Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui&Co и Sumitomo Corp. Следовательно, их акции уже выросли на 2,1% - до 4,6%.

Обратите внимание, еще в 2020 году компания Баффета приобрела примерно по 5% в этих фирмах. Инвестиции того времени превышали 6 миллиардов долларов. Также, в ноябре 2022 года он сообщил об увеличении долей до более чем 6%.

Миллиардер добавил, что Berkshire не инвестирует больше в другие японские компании, но "есть несколько, о которых я всегда думаю".

Также в компании планируют продавать больше облигаций, деноминированных в иенах, возможно, предполагая больше инвестиций в японские акции.

Лучшая инвестиция от Уоррена Баффета

Миллиардер считает, что нет ничего лучше, чем инвестиция в себя. Об этом он сказал, обсуждая тему о статусе доллара как главной резервной валюты в мире. Также он добавил, что лучшая защита для вашего капитала – это собственная возможность зарабатывать.

Интересно, что Баффет критически относится к криптовалютам, особенно к биткойнам. По его мнению, биткойн никогда не станет главной резервной валютой в мире.

Люди могут терять веру в доллар, но это не значит, что придет время для биткойна сиять,

– говорит он.