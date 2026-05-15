Доведеться "послати бабусю чи НБУ": Смілянський прокоментував ситуацію з "Укрпоштою"

Жителі прифронтових територій України наразі перебувають у надзвичайно складному становищі. Зокрема і через недоступність там банківських послуг. Водночас "Укрпошта", фактично, забрала на себе деякі функції банків для таких населених пунктів.

Чому банківські функції перейняла на себе "Укрпошта"?

Ігор Смілянський стверджує, що наразі банківська інфраструктура покриває лише 4% від населених пунктів, йдеться в інтерв'ю генерального директора "Укрпошти" Тетяні Гончаровій.

Більшість відділень знаходяться саме у великих містах. А от прифронтова зона взагалі переважно без доступу до кас та банкоматів.

Ігор Смілянський Генеральний директор "Укрпошти" Там живуть українці. Вони мають право на банківські послуги. Ну, на базові послуги.

Цікаво! Наразі "Укрпошта" має приблизно 7 тисяч відділень.

Зауважимо, нещодавно стало відомо про те, що безготівкова оплата, завдяки "Укрпошті", тепер доступна у всіх населених пунктах. Це стало можливим саме завдяки POS-терміналам, якими оснащені пересувні відділення пошти, повідомив Смілянський.

З 1 травня 2026 року, вперше в історії незалежної України, оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України. Так-так – навіть там, де живе 3 людини в селі, або біля лінії фронту, за умови наявності зв'язку,

– наголосив Смілянський.

Як Смілянський пропонує розв'язати цю проблему?

Смілянський наголосив, що ВРУ вже ухвалила Закон про розвиток фінансової інклюзії. Йдеться про законопроєкт № 13018-д.

Саме це рішення, на думку очільника "Укрпошти", допоможе прифронтовим громадам. Але, аби воно реалізовувалось, необхідні дії від НБУ.

Зверніть увагу! НБУ має підготувати необхідну нормативну базу до 25 червня.

Смілянський також обурюється тим, які бюрократичні обмеження встановлені під час відключень світла. Нагадаємо, за рішенням НБУ:

аби надавалися послуги, має бути обов'язковий онлайн-зв'язок;

тобто, по факту, під час блекауту літні люди навіть не можуть отримати свої виплати.

Коли бабуся, дочекавшись електрики, спустилася з десятого поверху в "Укрпошту", щоб отримати послугу, а ми їй кажемо: "Бабусю, немає інтернету, ми послуги надавати не можемо". Згідно з постановою НБУ такою-то – приходьте, коли з'явиться світло та інтернет. У мене є два варіанти: послати бабусю чи послати НБУ,

– каже Смілянський.

Чому триває конфлікт між НБУ та "Укрпоштою"?