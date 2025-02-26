Зростання майже на 300%: яка державна компанія відзвітувала про низку перемог в 2024 році

Державна компанія Укрнафта за минулий рік суттєво збільшила обсяги буріння. Крім того, компанія поділилася планами на 2025 рік.

Укрнафта збільшила буріння на 280% за рік

За підсумками 2024 року, компанія Укрнафта відзвітувала про буріння 10 нових свердловин, а також почала зведення ще 12 свердловин в 4 кварталі. За рік компанія значно збільшила обсяги буріння, пише 24 Канал з посиланням на Укрнафту.

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На сьогодні свердловини, розробку яких почали в останньому кварталі 2024 року, знаходиться на різних стадіях реалізації. Загалом торік державна компанія пробурила 32 тисячі метрів. Цей показник зріс на 280% порівняно з 2023 роком.

Інші досягнення Укрнафти за 2024 рік:

Компанія пробурила найглибшу свердловину за останні 8 років. Глибина об'єкта становить приблизно 4520 метрів.

Укрнафта дослідила 600 квадратних кілометрів 8 родовищ та площ за допомогою 3D сейсморозвідки.

Важливо! Державна компанія збільшила обсяги видобування нафти та газу другий рік поспіль. Обсяги видобування нафти за рік зросли на 0,6% – до 1,418 мільйона тонн, а газу – на 6,5% до 1,17 мільярда кубометрів. Відповідну інформацію оприлюднив директор Укрнафти Сергій Корецький.

У 2025 році Укрнафта має на меті розробляти нові свердловини. Компанія повідомила, що йдеться про 30 нових свердловин.