В Україну заходить потужний банк країни, на яку також нападала Росія

Один із найбільших грузинських банків отримав важливий дозвіл від Антимонопольного комітету Україну та зможе вийти на український ринок. Уже відома приблизна сума угоди.

Грузинська TBC Bank Group ще у лютому звернулася із відповідним запитом до Антимонопольного комітету України. Про це повідомив очільник АМКУ Павло Кириленко. Вдруге компанія подала запит у березні.

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Потужний грузинський банк заходить в Україну

25 квітня 2024 року АМКУ дозволив TBC Bank Group викупити платіжний сервіс Fondy Payments Ltd, клієнтами якого є понад 20 тисяч торговців в інтернеті.

За даними Forbes, це один із ключових гравців на ринку платежів у e-commerce, який пропонує різні платіжні рішення для онлайн- та офлайн-бізнесу. Сума угоди становить близько 5 мільйонів євро.

Що відомо про TBC Bank Group

TBC Bank входить до двійки найбільших банків Грузії;

На кредитора припадає близько 40% активів галузі.

Банк має 13 відділень та 32 сервісних центри на території Грузії.

TBC Bank створили у 1992 році, а 2019 року він почав працювати в Узбекистані. Цінні папери TBC Bank Group торгуються на Лондонській біржі. На момент створення цього матеріалу, ринкова капіталізація банку становить понад 1,8 мільярда фунтів стерлінгів, інформує Лондонська фондова біржа.