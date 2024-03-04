Чому українці масово знімають готівку в банках

З початку року українці почали масово виводити готівку з банківських рахунків. Хоча це стосується лише невеликої частки від загальної суми депозитів, втрати складають десятки мільярдів гривень.

Гривневі депозити скорочуються

Серед причин такого явища — як сезонний фактор, так і песимістичні очікування щодо стану економіки в умовах війни. Хоча банківський сектор демонстрував відносну стабільність, в січні 2024 року, відбулося скорочення депозитів.

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Зокрема, гривневі вклади як від населення, так і від бізнесу, зменшилися приблизно на 50 мільярдів гривень, а валютні депозити знизилися менш суттєво. Таку статистику оприлюднив голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що це найвищий показник скорочення гривневих депозитів від початку війни. Тенденція до скорочення депозитів продовжилася й у лютому.

Сезонний фактор

! Лише за перший тиждень лютого депозити зменшились на додаткові 10 мільярдів гривень, а загальне зменшення гривневих вкладів за перші два місяці року може досягати близько 100 мільярдів гривень.

Данило Гетманцев наголосив, що подібна тенденція, хоч і в менших масштабах, є типовою для початку року.

Ця тенденція спостерігалась у дев’ять з десяти останніх років. Хоча звісно для кожного року є своя специфіка, як це було, наприклад на початку 2015 року або 2022 року,

— зазначив чиновник.

Водночас такого відтоку коштів, як торік, не спостерігалося, попри масовані атаки на енергетичну інфраструктуру та відключення електроенергії. На початку 2022 року, перед повномасштабним вторгненням Росії, ситуація з виведенням коштів з банків була подібною до теперішньої ситуації.

Богдан Данилишин також визнав існування фактору сезонності.

Висока база порівняння грудня, як правило, пов’язана з виконанням бюджетних контрактів. В січні натомість надходження на рахунки клієнтів є меншими на тлі традиційно високих для зими витрат на імпорт. Це призводить до зменшення залишків коштів на рахунках бізнесу та населення,

— зазначає економіст.

Відтік вкладів є сезонним явищем, характерним для цього періоду в попередні роки. А от в інші періоди, навіть під час війни, банківська система демонструє зростання кількості вкладів, частково завдяки державній гарантії на 100% вкладів під час воєнного стану.

Законодавчі ініціативи

На зламі 2023 та початку 2024 років було ініційовано декілька законодавчих пропозицій від уряду, що мають на меті збільшити державний нагляд за фінансами та банківськими рахунками громадян. У деяких випадках навіть передбачаючи можливість їх блокування.

Данило Гетманцев, згадуючи про одну з таких пропозицій, пов'язав відтік депозитів з потенційним впровадженням нового закону про мобілізацію, який містить положення про можливість блокування рахунків осіб, що ухиляються від мобілізації. Втім, він також підкреслив, що ця ініціатива не знайшла підтримки.

! Експерти та аналітики вказують, що збільшення контролю або блокування рахунків не обов'язково має бути пов'язане тільки з військовою мобілізацією. Це також може стосуватися економічних та податкових заходів, в рамках яких уряд прагне забезпечити більший контроль над фінансами громадян.

Додатково уряду вже доводилося відкидати звинувачення у планах щодо оподаткування всіх карткових транзакцій, які начебто були передбачені в Національній стратегії доходів, залишивши після себе недовіру громадськості.

Купівля валюти

Причина основного напливу коштів з банківських депозитів полягає в активній купівлі іноземної валюти. Це означає, що на початку 2024 року люди та компанії вивели гривні зі своїх рахунків, обмінявши їх на долари та євро.

Для фізичних осіб такий крок є способом захисту своїх заощаджень від девальвації, а для бізнесу — необхідністю для здійснення імпортних операцій.

! Попит на іноземну валюту зростає не лише серед населення, але й у бізнес-секторі. У січні 2024 року обсяг імпортованих в Україну товарів перевищив 5 мільярдів доларів, що на 1% більше, ніж у попередньому році.

Згідно з інформацією від Державної митної служби, у 2023 році імпорт товарів в Україну майже подвоївся порівняно з експортом.

Найпростіше пояснення

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, станом на січень 2024 року, 57% громадян України оцінювали економічний стан країни як незадовільний, а понад одна третина вважали матеріальне становище своєї сім'ї таким же поганим.

Кожен десятий респондент заявив, що має значні труднощі із забезпеченням свого існування. А відтак, людям просто потрібні кошти.