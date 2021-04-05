Березневий бум: українці продали банкам рекордну кількість валюти

У березні 2021 року українці прочали частіше продавати валюту. Це рекордний показник за місяць з початку 2020 року. Більш детально – читайте далі.

Жителі України продавали готівкову та безготівкову валюти. Загалом йдеться про суму у 2, 08 мільярда доларів США.

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Валютний бум

Протягом першого місяця весни українці придбали валюти на суму 1,75 мільярда доларів. Чистий продаж іноземних валют склав 329,7 мільйона доларів. Таким чином, у березні був встановлений новий рекорд за обсягом продажу валюти населенням з початку 2020 року.

Загалом з початку року українці продали 5,03 мільярда доларів США. За аналогічний період населення придбало 4,66 мільярда доларів. У такій ситуації чистий продаж склав 373,7 мільйона доларів.

Якою була ситуація в лютому

Наприкінці зими обсяги покупки валюти зупинилися на позначці 1,34 мільярда доларів, а обсяги продажу – 1,30 мільярда доларів США.

Тобто, у лютому ситуація на валютному ринку була діаметрально протилежною. Тож, українці почали продавати більше валюти.