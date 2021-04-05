В марте 2021 украинцы начали частше продавать валюту. Это рекордный показатель за месяц с начала 2020 года. Более подробно – читайте дальше.

Жители Украины продавали наличную и безналичную валюты. В целом речь идет о сумме в 2,08 миллиарда долларов США.

Примечательно Сначала упадет, а потом вырастет: каким будет курс доллара в 2021 году

Валютный бум

В течение первого месяца весны украинцы приобрели валюты на сумму 1, 75 миллиарда долларов . Чистая продажа иностранных валют составила 329,7 миллиона долларов. Таким образом, в марте был установлен новый рекорд по объему продаж валюты населением с начала 2020 года.

Всего с начала 2021 года украинцы продали 5,03 миллиарда долларов США. За аналогичный период население приобрело 4,66 миллиарда долларов. В такой ситуации чистая продажа составила 373,7 миллиона долларов США.

Какой была ситуация в феврале

В конце зимы объемы продаж валюты остановились на отметке 1,34 миллиарда долларов, а объемы продаж – 1,30 миллиарда долларов США.

То есть, в феврале ситуация на валютном рынке была диаметрально протилежною. Тож, украинцы начали продавать больше валюты.