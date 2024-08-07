Українці у липні інвестували в державу мільярди гривень: скільки саме отримав державний бюджет

Українці продовжують вкладати гроші у державні облігації. Ба більше, у липні зафіксували суттєвий приплив коштів від фізичних та юридичних осіб.

Українці збільшили інвестиції у державні облігації у липні

У липні українці збільшили інвестиції у державні облігації на 5,2 мільярда гривень порівняно з попереднім місяцем. Йдеться про вклад звичайних громадян.

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Водночас у липні український бізнес збільшив свої інвестиції в державні облігації на 10,6 мільярда гривень, якщо порівнювати з показниками за червень. На початок серпня, в обігу є ОВДП на понад 1,67 трильйона гривень. Найбільшу частку викупили комерційні банки – 43,4% та Національний банк України – 40,7%. Тоді як на юридичних та фізичних осіб припадає 10,2% та 3,8% викуплених цінних паперів відповідно.

Що таке ОВДП Це державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. Мінфін використовує ОВДП, щоб залучити додаткові грошові ресурси на потреби бюджету країни.

Додають, що Мінфін у липні залучив до державного бюджету 38 мільярдів гривень саме завдяки державним облігаціям. Також повідомляють, що 35,5 мільярда гривень із загального обсягу випущених ОВДП у липні — це військові облігації. Кошти залучені таким шляхом направлять на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.