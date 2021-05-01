Меми, відео та картини: українці активно продають і купують новий особливий вид криптовалюти NFT

З початку 2021 року у світі технологій з'явився новий тренд – NFT, про нього зараз говорять усі. Це технологія, яка дає можливість людині володіти оригіналом, унікальним екземпляром цифрового файлу в інтернеті.

Сучасною мовою – це невзаємозамінні токени, які працюють на блокчейні. Щоби це не було – мем, картинка, пісня, відео – NFT це гарантія унікальності файлу. При цьому, в інтернеті може існувати сотні тисяч копій і звантажити їх може кожен охочий.

Цікаво Мільярдер Марк Кьюбан створив цифрову галерею для NFT

Втім люди платять за ексклюзивність. NFT вже називають новою криптовалютою.

"NFT базується на блокчейні. Можна сказати, що NFT – криптовалюта й логіка її роботи майже така сама. Однак суть і ціль NFT в тому, що бувши одиницею інформації, кожна така одиниця інформації унікальна", – розповів технічний директор Wirex Руслан Колодяжний.

Популярності ця технологія, як і багато чого в сучасному світі, набула, коли її почали використовувати зірки.

NFT в Україні

! Співачка та дружина Ілона Маска Граймс через NFT продала свої пісні, а Джек Дорсі, засновник Twitter – свій найперший твіт.

В Україну цей тренд також уже прийшов. Мережа супермаркетів "Сільпо" на NFT виставила яйця, гречаний багет та інші свої популярні продукти. А "Телебачення Торонто" через NFT продало свій мем "Жуй сраку". Фінальна ціна угоди склала 2,5 тисячі доларів.

Теоретично, це крута форма підтримки саме цифрового контенту, який наразі можна підтримати лише лайком чи репостом. NFT дає можливість підтримувати конкретних кріейторів,

– зазначив ведучий "Телебачення Торонто" Максим Щербина.



Цей мем продали за 2,5 тисячі доларів / Скриншот

Криптоарт

Насамперед NFT торкнулось ринку мистецтва. Наприклад, у березні 2021 року на аукціоні Christie's цифрову картину "Повсякденності. Перші 5 тисяч днів" художника Майка Вінкелмана продали через NFT за 69 мільйонів доларів.

В Україні криптоарт наразі ще не може похвалитись такими рекордами, але також набирає обертів. Учасники українського криптоарт ком'юніті під назвою Cryptoart Unites кажуть, що зараз в Україні є приблизно декілька десятків активних NFT-художників, але заробити на цього поки що не так просто, як здається на перший погляд – вам потрібно бути вже популярним.

​Цікаво Dogecoin стрімко пішов вгору після твітів мільярдерів: хто повпливав на ринок

Микита Худяков – мультидисциплінарний художник і культурний менеджер. За його словами, що українські NFT-художники сьогодні активно розвиваються. Одним із найбільш успішних є Юрій Мірон. Його роботи купують за десятки тисяч доларів.

Попри те, як буде рости або зменшуватися криптоарт-спільнота, чи спаде хайп, сама технологія досить зручна, щоби можна було продовжувати працювати з нею тим, хто створює саме цифрове мистецтво,

– вважає мультидисциплінарний художник Худяков.

Поки ж українське NFT-мистецтво лише набирає обертів. На середину травня запланована виставка в Харкові, де крипто-художники покажуть свої роботи на 120 екранах.