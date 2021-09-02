Українській гривні 25 років: головні злети та падіння

Гривня народилася на світ 2 вересня 1996 року і відтоді багато що пережила. Та насправді її історія – тисячолітня.

Гривня за часів незалежності

П'ять турбулентних років незалежності Україна прожила без гривні, і в результаті грошової реформи 1996 року вона врешті з'явилася. Перші 15 днів гривні ще "допомагали" купоно-карбованці, але 16 вересня їх вивели з обігу і гривня стала єдиною національною валютою України з курсом 1,76 за долар.

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Три кризи – три обвали

Перше потрясіння на шляху гривні відбулося у 1998 році через світову фінансову кризу, яка роком раніше почалася з обвалу національної валюти Таїланду. Хоч Україна і не потрапила під прямі наслідки кризи, цілком уникнути їх не вдалося. Адже Україна тісно співпрацювала з іншими країнами та ще мала вразливу економіку. Як результат гривня за 3 роки обвалилася з 1,80 до 5 гривень за долар.

Всього за 10 років на гривню очікувало нове потрясіння – фінансова криза 2008 року. Вона розпочалася як іпотечна криза у США через бульбашку на ринку нерухомості, але стрімко поширилися у всьому світі. Тоді гривня впала до курсу 8 за долар.

У 2014 році долар для українців став утричі дорожчим – в певний момент курс сягнув 30 гривень. Все через цілу низку обставин: агресія та окупація Росією, розбита економіка та нестабільна ситуація на світових ринках.

Не оминули гривню й наслідки COVID-19: після зміцнення до 23 гривень за долар у 2019 році, гривня була змушена повернутися до курсу 27.

Недооцінена гривня

Українська гривня недооцінена на 57,7% і насправді курс мав би бути на рівні 11,50 за долар. Такого висновку дійшло видання The Economist, застосувавши індекс БігМака. Для цього порівняли вартість БігМака у США (5,65 долара) та Україні (65 гривень).

Найкрасивіша гривня

Цікаво, що наразі найбільш недооціненою валютою у світі є ліванський фунт (на 70%), а українська гривня посідає восьму позицію. Проте у січні 2018 року найбільш недооціненою була саме гривня.

Недарма дизайн гривневих банкнот міняють так часто – потрібно підтримувати статус найкрасивішої валюти у світі. Таким статусом гривню наділив Міжнародний фінансовий банк у 2008 та 2013 роках.

Купівельна вартість гривні

За 25 років українська гривня суттєво втратила свою купівельну спроможність. До прикладу, у 1996 році можна було на 100-гривневу купюру заправити машину і поїхати зі Львова на море і назад. Тепер цих грошей вистачить хіба що проїхатися в межах міста.

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Що можна було купити на 100 гривень у 1996 році і у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Гривня до народження

Слово "гривня" походить від золотої чи срібної прикраси-обруча, який носили на "загривку" за часів Київської Русі, пояснюють у Нацбанку. Вже у VIII – IX століттях гривня використовувалась як міра ваги та лічби.

А вже у Х – ХІІ столітті Володимир Великий почав карбувати валюту, златники та срібляники.



Перші монети в Україні / Фото Нацбанк

У 1917-1921 роках створили банківську систему та впровадили національну валюту. Першою банкнотою самостійної Української держави став державний кредитовий білет вартістю 100 карбованців. Того ж року запровадили гривню, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала 1/2 карбованця.



100 гривень у 1918 році / Фото Нацбанк