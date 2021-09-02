Гривна во времена независимости

Пять турбулентных лет независимости Украина прожила без гривны, и в результате денежной реформы в 1996 году она наконец появилась. Первые 15 дней гривне еще "помогали" карбованцы, но 16 сентября их вывели из обращения и гривна стала единственной национальной валютой Украины с курсом 1,76 за доллар.

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Три кризиса – три обвалы

Первое потрясение на пути гривны произошло в 1998 году из-за мирового финансового кризиса, который годом ранее начался с обвала национальной валюты Таиланда. Хотя Украина и не попала под прямые последствия кризиса, полностью избежать их не удалось. Ведь Украина тесно сотрудничала с другими странами и еще имела уязвимую экономику. В результате гривна за 3 года обвалилась с 1,80 до 5 гривен за доллар.

Всего за 10 лет на гривну ожидало новое потрясение – финансовый кризис 2008 года. Он начался как ипотечный кризис в США через пузырь на рынке недвижимости, но стремительно распространился по всему миру. Тогда гривна упала к курсу 8 за доллар.

В 2014 году доллар для украинцев стал в три раза дороже – в определенный момент курс достиг 30 гривен. Все из-за целого рядя обстоятельств: агрессия и оккупация Россией, разбита экономика и нестабильная ситуация на мировых рынках.

Не обошли гривну и последствия COVID-19 : после укрепления до 23 гривен за доллар в 2019 году, гривна была вынуждена вернуться к курсу 27.

Недооценена гривна

Украинская гривна недооценена на 57,7% и на самом деле курс должен быть на уровне 11,50 за доллар . К такому выводу пришло издание The Economist , применив индекс бигмака. Для этого сравнили стоимость бигмака в США (5,65 доллара) и Украине (65 гривен).

Интересно, что сейчас наиболее недооцененной валютой в мире есть ливанский фунт (на 70%), а украинская гривна занимает восьмую позицию. Однако в январе 2018 года наиболее недооцененной была именно гривна.

Красивая гривна

Недаром дизайн гривневых банкнот меняют так часто – нужно поддерживать статус самой красивой валюты в мире. Таким статусом гривну наделил Международный финансовый банк в 2008 и 2013 годах.

Покупная стоимость гривны

За 25 лет украинская гривна существенно потеряла свою покупательную способность. К примеру, в 1996 году можно было на 100-гривневую купюру заправить машину и поехать со Львова на море и обратно. Теперь этих денег хватит разве что проехаться в черте города.

Подробнее Что можно было купить за 100 гривен в 1996 году и на что их хватит сейчас



Что можно было купить на 100 гривен в 1996 году и в 2021 году / Инфографика 24 канала

Гривня до рождения

Слово "гривна" происходит от золотой или серебряной украшения-обруча, который носили на "загривке" во времена Киевской Руси, объясняют в Нацбанке . Уже в VIII – IX веках гривна использовалась как мера веса и счета.

А уже в Х – ХII веках Владимир Великий начал чеканить валюту, золотники и сребреники.



Первые монеты в Украине / Фото Нацбанк

В 1917-1921 годах создали банковскую систему и внедрили национальную валюту. Первой банкнотой самостоятельного Украинского государства стал государственный кредитный билет стоимостью 100 рублей. В том же году ввели гривну, которая делилась на 100 шагов и равнялась 1/2 рубля.