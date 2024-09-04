Український банк з трійки лідерів закриває свої представництва у США та Великій Британії

Державний Укрексімбанк вирішив закрити свої представництва у Великій Британії та США. Кредитор також пояснив причину такого кроку.

Український банк закриває свої філії в США та Британії

Укрексімбанк повідомив про закриття власних представництв, які працювати у Лондоні та Нью-Йорку. Про це стало відомо завдяки повідомленню емітента в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Наглядова рада державного кредитора ухвалила таке рішення 30 серпня 2024 року. Додають, що це потрібно для оптимізації операційних витрат банку. Нагадаємо, що Укрексімбанк закриває трійку лідерів серед 62 банків України за загальними активами. Згідно з даними НБУ, йдеться про 287,18 мільярда гривень. Чистий прибуток кредитора за 2023 рік оцінили у 3,25 мільярда гривень.

Що таке операційні витрати Це повсякденні витрати компанії для ведення бізнесу, виробництва товарів і послуг тощо.

Додамо, що Національний банк України анулював ліцензію та оштрафував фінансову компанію ТОВ "Маніфою", яка видавала мікрокредити, майже на 5 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалили після проведення планової інспекції та виявлення порушення низки законів та положень НБУ.