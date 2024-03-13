Українські дрони "поставили на паузу" 12% нафтових потужностей Росії, – Bloomberg

Україна продовжує активно переносити війну на російську територію. Одна з головних цілей – нафтопереробні потужності агресора.

Особливу увагу привертають атаки України за останні два дні. Адже наслідки для Росії виявилися досить серйозними.

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Атаки українських дронів торкнулись 12% нафтових потужностей Росії

Загалом українські дрони "поставили на паузу" відразу три нафтопереробних заводи, які знаходяться у глибині Росії. Атаки прокоментував навіть Володимир Путін. Він заявив, що ця операція була "спрямована на зрив його президентських виборів". Більше про так звані вибори у Росії читайте тут.

У другій половині березня у Росії пройдуть "вибори" президента. Експерти порахували, скільки російським платникам податків може коштувати новий термін Володимира Путіна. Йдеться про понад 100 мільярдів доларів.

Зокрема, однією з цілей став Рязанський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 200 кілометрів від Москви. У результаті завод був вимушений зупинити роботу двох установок первинної переробки нафти, за даними Reuters з посиланням на людей, які знайомі з ситуацією.

Потужності заводу оцінюють у 17,1 мільйона тонн на рік або близько 340 тисяч барелів на день. Саме цей завод є ключовим постачальником моторного палива для низки російських регіонів. Ось ще два об'єкти, які стали "жертвами" дронів:

Менший Новошахтинський нафтопереробний завод на півдні Ростовської області також "став на паузу" через атаки безпілотників.

Також варто згадати про збій роботи збій у роботі заводу Norsi ПАТ "Лукойл", який спричинив аналогічний інцидент днем раніше.

Варто наголосити, що на три об'єкти, по яких вдарили українські безпілотники за останні два дні, припадає приблизно 12% нафтопереробних потужностей Росії.