Розкриття банківської таємниці – неминуче: у Мінфіні дали роз'яснення

Можливість позасудового розкриття банківської таємниці турбує багатьох українців. Така норма закладена в Національній стратегії доходів і може бути реалізована на практиці.

Перший заступник міністра фінансів Денис Улютін прокоментував можливість скасування банківської таємниці в Україні. За його словами, влада у будь-якому випадку до цього прийде, пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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У Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього (розкриття банківської таємниці) прийти. І це у будь-якому випадку буде,

– заявив Улютін на засіданні фінкомітету Ради.

Він додав, що зараз триває активне обговорення цього питання між Міністерством фінансів та Національним банком.

Якби ми вивели весь цей закон зі всіма речами, які ми вважаємо за потрібне, то цей закон би навіть до комітету не дійшов би,

– додав Улютін.

Що відомо про можливість розкриття банківської таємниці

Недавно з’ясувалося, що Міністерство фінансів протягом наступних трьох років або скасує, або значно послабить банківську таємницю. Внаслідок цього податкова служба зможе перевіряти операції на рахунках платників податків без отримання судового дозволу.

Важливо! Відповідні заходи щодо податкової реформи, зокрема позасудовий доступ до фінансових рахунків, закріплені в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки, яку схвалив Кабінет Міністрів. Цей документ стане основою для формування проєкту Державного бюджету на наступний рік.