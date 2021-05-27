Як в Україні боротимуться зі злочинцями
За словами голови департаменту кіберполіції Олександра Гринчака, починаючи від вбивств, вимагань, викрадень і закінчуючи наркотиками, всі ці злодіяння можна пов'язати з криптовалютою. Хіба що крім незаконного використання торгових знаків і порушення авторських прав.
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Ми за те, щоб легалізувати і перевести криптовалюту в правове поле. По-перше, ми наповнюємо бюджет, а, по-друге, більш ефективно відстежуємо незаконні операції з криптовалютою. На жаль, весь тіньовий ринок нею користується,
– розповів він.
Крипторинок стрімко розвивається у всьому світі / Фото Unsplash
Легалізація криптовалют в Україні
- У липні 2020 року Мінцифри почали розробляти законопроєкт з легалізації криптовалюти та блокчейну.
- Для цього залучили нідерландських експертів, які мали досвід з легалізації крипторинку.
- У вересні Україна стала лідером із застосування віртуальних активів з-поміж населення. В нашій державі одна з найбільших світових спільнот блокчейн-розробників і криптоентузіастів.
- Зазначимо, що Верховна Рада в першому читанні підтримала легалізацію криптовалют