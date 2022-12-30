Ще один крок для інтеграції України у міжнародні ринки, – Нацкомісія з цінних паперів

29 грудня 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила важливе рішення про цінні папери, які входять до фондового індексу S&P 500. Більше про це – читайте далі.

Комісія дозволила обіг цих активів на території України, адже в організації активно працюють над наданням нових можливостей для інвестування в іноземні фінансові інструменти.

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Нові можливості для інвестицій в Україні

Поява на українському ринку капіталу відомих у всьому світі компаній – це ще один крок для інтеграції України у міжнародні ринки та збільшення обсягів інвестицій для нашої країни.

Згідно з останнім рішенням регулятора, допуск на обіг в Україні отримали 412 цінних паперів, які входять до фондового індексу S&P 500. Облік буде проходити через рахунок ПАТ "Національний депозитарій України", відкритому в міжнародній депозитарно-кліринговій установі Clearstream Banking Luxembourg.

Що таке S&P 500 Це фондовий індекс, який складається з акцій понад 500 американських компаній, що мають найбільшу капіталізацію на ринку. Цей індекс називається барометром американської економіки, яка є першою у світі.

Нагадаємо, що зовсім недавно президент України Володимир Зеленський провів нову зустріч із генеральним директором однієї із найпотужніших компаній у світі BlackRock. Головною темою переговорів була відбудова України.

До цього у вересні глава держави також поговорив з керівництвом ще однієї великої інвестиційної компанії у США та світі – Goldman Sachs, під час якої він підкреслив важливість притягнення відповідальності Росії та згадав про потенціал України.