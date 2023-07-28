Щоб покрили додаткові витрати на "коридор солідарності": Україн звернулася до ЄС

Україна звернулася до Євросоюзу, щоб він взяв на себе додаткові виплати, які та здійснює під час "коридору солідарності". Проте у Єврокомісії відповіли, що вони буквально не мають на це грошей.

Україна звернулася до ЄС з проханням

21 липня Міністерство сільського господарства України звернулося до глави торгового відомства ЄС Валдіса Домбровскіса з проханням покрити додаткові транспортні виплати, які пов'язані з використанням альтернативних маршрутів ЄС – "коридори солідарності".

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Україна оцінила ці виплати у 30 – 40 доларів за тонну.

Джерела Reuters повідомили, що зараз у Єврокомісії немає грошей, щоб допомогти Україні з транспортуванням після припинення "зернової угоди". Натомість значні кошти можуть з'явитися після середньострокового перегляду бюджету, але на його узгодження може піти ще кілька місяців.

Ми поки що не знайшли рішення, як підтримати перевезення зерна. Люди ламають голову ще з минулого року. Багато зусиль уже було витрачено на спрощення системи,

– повідомило джерело.

Також Україна попросила розширити "коридори солідарності" на 1 – 1,5 мільйона тонн на місяць. Здійснити це пропонується за рахунок "зелених коридорів", тобто до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.

Через те, що Росія вийшла із зернової угоди, Україна муситиме транспортувати свою продукцію через ЄС, а найдешевша альтернативна артерія - річка Дунай, що теж доволі дорого. Також існує загроза, що потрібні обсяги нею доставити не вдасться. У зв'язку з цим МВФ оцінив зростання світових цін на зерно на 10 – 15%.

До слова президент Росії Володимир Путін, на зустрічі з лідерами шістьох африканських держав, заявив про готовність надати їм безкоштовно десятки тисяч тонн зерна.

МВФ поділилися прогнозом щодо цін на зерно