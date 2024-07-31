У Мінфіні розповіли, скільки Україна зекономить завдяки реструктуризації держборгу

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що означає для українців реструктиризаія державного боргу. Зокрема, він пояснив, яку суму вдасться зберегти завдяки вдалим переговорам з приватними інвесторами.

Сергій Марченко з Мінфіну про реструктуризацію державного боргу

За словами очільника Мінфіну, домовленості України з приватниками тримачами суверенного боргу про реструктуризацію зобов’язань за єврооблігаціями, які оцінюють у 23,4 мільярда доларів, допомогли держави заощадити значну суму.

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Марченко додав, що якби не вдалося провести успішні переговори, то Україна до кінця 2024 року була б зобов'язана виплатити за цими боргами 1,6 мільярда доларів, що, на його думку, було б неможливо. Тоді як за три роки економія для України складе 11 мільярдів доларів, а до 2033 року – приблизно 23 мільярди доларів.

Глава Мінфіну підкреслив, що на сьогодні можна говорити про списання 37% від того боргу, який був на початок війни разом з накопиченими відсотками за період відстрочки платежів.

Що таке реструктуризація боргу Це зменшення кредитного навантаження за договором кредитування шляхом зміни умов у кращий бік для позичальника, який не має можливості погасити поточну заборгованість.

Варто наголосити, що процес реструктуризації державного боргу ще не завершений. Проте Україна зуміла отримати принципову домовленість щодо цього питання з клубом інвесторів.

Водночас юридично оформити угоду вийде після того, як вони отримають згоду на реструктуризацію боргу від двох третин кредиторів. Чиновник наголосив, що лише після цього можна буде говорити про завершення процесу.