В Минфине рассказали, сколько Украина сэкономит благодаря реструктуризации госдолга

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что означает для украинцев реструктиризация государственного долга. В частности, он объяснил, какую сумму удастся сохранить благодаря удачным переговорам с частными инвесторами.

Сергей Марченко из Минфина о реструктуризации государственного долга

По словам главы Минфина, договоренности Украины с частниками держателями суверенного долга о реструктуризации обязательств по еврооблигациям, которые оценивают в 23,4 миллиарда долларов, помогли государству сэкономить значительную сумму.

Обратите внимание Сколько долларов можно купить в банке за один раз

Марченко добавил, что если бы не удалось провести успешные переговоры, то Украина до конца 2024 года была бы обязана выплатить по этим долгам 1,6 миллиарда долларов, что, по его мнению, было бы невозможно. Тогда как за три года экономия для Украины составит 11 миллиардов долларов, а к 2033 году – примерно 23 миллиарда долларов.

Глава Минфина подчеркнул, что на сегодня можно говорить о списании 37% от того долга, который был на начало войны вместе с накопленными процентами за период отсрочки платежей.

Что такое реструктуризация долга Это уменьшение кредитной нагрузки по договору кредитования путем изменения условий в лучшую сторону для заемщика, который не имеет возможности погасить текущую задолженность.

Стоит отметить, что процесс реструктуризации государственного долга еще не завершен. Однако Украина сумела получить принципиальную договоренность по этому вопросу с клубом инвесторов.

В то же время юридически оформить соглашение получится после того, как они получат согласие на реструктуризацию долга от двух третей кредиторов. Чиновник отметил, что только после этого можно будет говорить о завершении процесса.