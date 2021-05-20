Україна запроваджує е-гривню: НБУ анонсував старт проєкту

Україна стала на крок ближче до втілення в життя амбітної цілі. Нацбанк анонсував запровадження цифрової валюти – е-гривні. Про важливі деталі концепції електронної нацвалюти та часові рамки реалізації проєкту – читайте далі.

Про амбітні плани центробанку повідомив заступник глави НБУ Олексій Шабан, під час представлення нової Стратегії Національного банку України до 2025 року.

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НБУ анонсував запровадження е-гривні

За словами Олексія Шабана, в Україні стартує запровадження електронної гривні. Е-гривня – це електронна форма національної валюти України. Е-гривня є фіатною валютою, яку можна буде обміняти на готівкові або безготівкові активи у співвідношенні 1:1.

Фіатні гроші Це тип грошей або валюти, цінність яких залежить не від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту, а від державного наказу (fiat) використання їх як засобу платежу. Наприклад, долар, євро або гривня.

Шабан зазначив, що Нацбанк планує до 2025 реалізувати дві цілі:

суттєво покращити свою операційну ефективність,

запустити процес цифрової трансформації.