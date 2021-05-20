Україна запроваджує е-гривню: НБУ анонсував старт проєкту

20 травня 2021 , 12:20
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Джерело:

РБК-Україна

Україна стала на крок ближче до втілення в життя амбітної цілі. Нацбанк анонсував запровадження цифрової валюти – е-гривні. Про важливі деталі концепції електронної нацвалюти та часові рамки реалізації проєкту – читайте далі.

Про амбітні плани центробанку повідомив заступник глави НБУ Олексій Шабан, під час представлення нової Стратегії Національного банку України до 2025 року

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НБУ анонсував запровадження е-гривні 

За словами Олексія Шабана, в Україні стартує запровадження електронної гривні. Е-гривня – це електронна форма національної валюти України. Е-гривня є фіатною валютою, яку можна буде обміняти на готівкові або безготівкові активи у співвідношенні 1:1.

Фіатні гроші

Це тип грошей або валюти, цінність яких залежить не від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту, а від державного наказу (fiat) використання їх як засобу платежу. Наприклад, долар, євро або гривня.

Шабан зазначив, що Нацбанк планує до 2025 реалізувати дві цілі:

  • суттєво покращити свою операційну ефективність,
  • запустити процес цифрової трансформації. 

Ще однією важливою частиною Стратегії НБУ до 2025 року також є пункт рaperless фінансового сектора.

Презентація Стратегії НБУ до 2025 року: дивитися відео

 

Нацбанк почав працювати над концепцією е-гривні ще у 2016 році. Український центробанк був одним з флагманів на шляху до диджиталізації нацвалют. Через два роки було проведено пілотний проєкт з випуску віртуальної національної валюти у секторі роздрібних платежів на платформі блокчейн.

Варіанти використання е-гривні від НБУ: 

  • Інструмент для роздрібних безготівкових платежів фізичних осіб, 
  • Інструмент для цільових соціальних виплат,  
  • Інструмент для розрахунків за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами,
  • Інструмент для корпоративних платежів юридичних осіб,
  • Інструмент для транскордонних платежів,
  • Дохідний фінансовий інструмент. 

У НБУ наголосили, що реалізація проєкту електронної гривні суттєво залежить від створення відповідної інфраструктури, в тому числі йдеться про інтеграцію з наявною платіжною системою. 

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Автор: Віта Свірневська