Україна запроваджує е-гривню: НБУ анонсував старт проєкту

Україна стала на крок ближче до втілення в життя амбітної цілі. Нацбанк анонсував запровадження цифрової валюти – е-гривні. Про важливі деталі концепції електронної нацвалюти та часові рамки реалізації проєкту – читайте далі.
Про амбітні плани центробанку повідомив заступник глави НБУ Олексій Шабан, під час представлення нової Стратегії Національного банку України до 2025 року.
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НБУ анонсував запровадження е-гривні
За словами Олексія Шабана, в Україні стартує запровадження електронної гривні. Е-гривня – це електронна форма національної валюти України. Е-гривня є фіатною валютою, яку можна буде обміняти на готівкові або безготівкові активи у співвідношенні 1:1.
Фіатні грошіЦе тип грошей або валюти, цінність яких залежить не від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту, а від державного наказу (fiat) використання їх як засобу платежу. Наприклад, долар, євро або гривня.
Шабан зазначив, що Нацбанк планує до 2025 реалізувати дві цілі:
- суттєво покращити свою операційну ефективність,
- запустити процес цифрової трансформації.
Ще однією важливою частиною Стратегії НБУ до 2025 року також є пункт рaperless фінансового сектора.
Презентація Стратегії НБУ до 2025 року: дивитися відео
Нацбанк почав працювати над концепцією е-гривні ще у 2016 році. Український центробанк був одним з флагманів на шляху до диджиталізації нацвалют. Через два роки було проведено пілотний проєкт з випуску віртуальної національної валюти у секторі роздрібних платежів на платформі блокчейн.
Варіанти використання е-гривні від НБУ:
- Інструмент для роздрібних безготівкових платежів фізичних осіб,
- Інструмент для цільових соціальних виплат,
- Інструмент для розрахунків за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами,
- Інструмент для корпоративних платежів юридичних осіб,
- Інструмент для транскордонних платежів,
- Дохідний фінансовий інструмент.
У НБУ наголосили, що реалізація проєкту електронної гривні суттєво залежить від створення відповідної інфраструктури, в тому числі йдеться про інтеграцію з наявною платіжною системою.Як створити стабільне джерело доходу, інвестуючи онлайн на фінансових ринках? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.